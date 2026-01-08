Man City na zakupach we Włoszech. Reprezentant Brazylii pod lupą Guardioli

Pep Guardiola poprosił włodarzy Manchesteru City o sprowadzenie nowego prawego obrońcy. Na liście życzeń angielskiego klubu znajduje się wahadłowy Romy, Wesley - czytamy na brytyjskiej stronie TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Wesley łączony z Manchesterem City

Manchester City nie zamierza przesadnie szaleć podczas zimowego okienka transferowego, jednak Pep Guardiola wskazał jedną pozycję wymagającą natychmiastowego wzmocnienia. Chodzi o prawą obronę, gdzie wyraźnie brakuje jakości w kadrze dziesięciokrotnych mistrzów Anglii. Hiszpański szkoleniowiec ma tam do dyspozycji jedynie Rico Lewisa oraz Matheusa Nunesa, który naturalnie jest środkowym pomocnikiem i został jedynie tymczasowo przekwalifikowany.

Niewykluczone, że Manchester City podejmie rozmowy z Romą. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, na radar angielskiego potentata trafił bowiem Wesley.

22-letni Brazylijczyk od pewnego czasu występuje w Serie A, gdzie uchodzi za jednego z najlepszych wahadłowych całej ligi. Dynamiczny defensor przyciągnął uwagę także Tottenhamu Hotspur oraz Newcastle United, co tylko potwierdza rosnącą renomę zawodnika.

Pięciokrotny reprezentant Brazylii przywdziewa koszulkę ekipy Giallorossich od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stadio Olimpico z Flamengo za 25 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań i zdobył 3 bramki, będąc ważnym elementem rzymskiego zespołu. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 35-40 milionów euro, a kontrakt piłkarza z Romą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.