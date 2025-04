Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Wesley Fofana może odejść z Chelsea. Jest podatny na kontuzje

Chelsea podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej przeprowadzi rewolucję kadrową – donosi hiszpański portal “Fichajes.net”. Niepewni swojej przyszłości na Stamford Bridge są między innymi Jadon Sancho, Christopher Nkunku, Mykhaylo Mudryk, Kiernan Dewsbury-Hall, Robert Sanchez, Noni Madueke czy Marc Guiu. Ponadto definitywnie odejść mogą także piłkarze obecnie wypożyczeni do innych klubów, tacy jak Ben Chilwell, Raheem Sterling i Kepa Arrizabalaga.

W podobnej sytuacji do wymienionych wyżej zawodników jest również Wesley Fofana, z którym w Londynie wiązano ogromne nadzieje. Jednokrotny reprezentant Francji póki co nie spełnia jednak oczekiwań, a głównym tego powodem są liczne problemy zdrowotne. Środkowy obrońca nawet teraz nie jest zdolny do gry, ponieważ od kilku tygodni zmaga się z kłopotami mięśniowymi. Dlatego Chelsea jest otwarta na sprzedaż 24-letniego stopera, jeżeli na stole pojawi się satysfakcjonująca propozycja.

Mierzący 185 centymetrów defensor występuje w koszulce ekipy The Blues od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za prawie 81 milionów euro z Leicester City. Wydaje się, że angielskiemu gigantowi ciężko będzie odzyskać całość wspomnianej kwoty zainwestowanej w pozyskanie wychowanka AS Saint-Etienne. W aktualnym sezonie Wesley Fofana rozegrał zaledwie 14 meczów, spędzając na murawie tylko niespełna 1200 minut.