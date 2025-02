Virgil van Dijk może odejść z Liverpoolu na zasadzie wolnego transferu. To przykuwa uwagę europejskich gigantów - ujawnił mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Europejskie potęgi monitorują sytuację Virgila van Dijka

Virgil van Dijk wciąż nie porozumiał się z Liverpoolem w sprawie warunków nowej umowy. Kością niezgody między stronami jest nie tylko długość kontraktu, ale także wysokość wynagrodzenia. Przypomnijmy, iż aktualna umowa środkowego obrońcy obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że 33-latek podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka będzie mógł dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu, o ile ostatecznie nie dogada się z obecnym pracodawcą.

Pozyskanie kapitana reprezentacji Holandii bez kwoty odstępnego jest okazją rynkową, z której chętnie skorzystałoby kilku europejskich gigantów. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, sytuację doświadczonego stopera monitorują Real Madryt, Atletico Madryt, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain oraz Juventus. Wymienione kluby są gotowe przedstawić zawodnikowi ofertę kontraktu, jeśli piłkarz podejmie decyzję o spróbowaniu nowego wyzwania.

Virgil van Dijk z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Reds od stycznia 2018 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za niespełna 85 milionów euro z Southampton. Wówczas 33-latek był najdroższym obrońcą w historii, jednak z biegiem lat został wyprzedzony przez Josko Gvardiola (90 milionów euro), Harry’ego Maguire’a (87 milionów euro) oraz swojego rodaka – Matthijsa de Ligta – który kosztował 85,5 miliona euro.

Według fachowego portalu “Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa Virgila van Dijka wynosi tylko 28 milionów euro, na co bez wątpienia ma wpływ wiek zawodnika.