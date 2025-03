Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Inter Mediolan marzy o pozyskaniu Virgila van Dijka

Kontrakt Virgila van Dijka z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Co prawda strony prowadzą zaawansowane rozmowy na temat przedłużenia umowy, ale nie wiadomo, czy koniec końców dojdą do porozumienia. W sprawie przyszłości 33-letniego stopera pojawiają się bowiem sprzeczne informacje. Jeśli doświadczony obrońca ostatecznie podejmie zaskakującą decyzję o spróbowaniu nowego wyzwania, to na pewno nie będzie narzekał na brak ofert ze strony europejskich gigantów.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami przekazanymi przez brytyjski serwis “CaughtOffside.com” największe zainteresowanie pozyskaniem Virgila van Dijka wykazuje Inter Mediolan. Włoski klub zdaje sobie sprawę, że ewentualne sprowadzenie mierzącego 195 centymetrów defensora bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją na rynku. Mediolańczycy przedstawią propozycję kontraktu holenderskiemu gwiazdorowi, gdy ten będzie chętny na przeprowadzkę na Stadio Giuseppe Meazza.

W nadchodzących tygodniach powinniśmy poznać najbliższe plany kapitana reprezentacji Holandii. Warto dodać, że środkowemu obrońcy bacznie przygląda się również Paris Saint-Germain. W trwającym sezonie Virgil van Dijk rozegrał 41 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 1 asystę. Przypomnijmy, iż jeden z najlepszych stoperów na świecie z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Reds od stycznia 2018 roku. Liverpool zapłacił za niego niespełna 85 milionów euro, przy czym obecna wartość piłkarza wynosi 28 milionów euro.