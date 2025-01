Vinicius powinien odejść? Real może zyskać fortunę na transferze

Vinicius Junior nie jest w swojej najlepszej formie, co budzi obawy w Realu Madryt, donosi "Sport". Carlo Ancelotti podejmuje decyzje o jego zmianach, a statystyki pokazują, że Królewscy radzą sobie lepiej bez niego na boisku.

Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr i Ancelotti

Real zmartwiony formą Viniciusa

Carlo Ancelotti decyduje się na częste zmiany Viniciusa z boiska, co miało miejsce w trzecim kolejnym meczu od czasu jego czerwonej kartki w spotkaniu z Valencią. Zastanawiające jest, że po zmianach Real Madryt poprawiał wyniki – od straty 0:1 na Mestalla do zwycięstwa 2:1, aż po wygraną 5:2 z Celtą Vigo, gdzie Vinicius opuścił murawę przy remisie 2:2.

Zobacz wideo: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Statystyki potwierdzają, że Brazylijczyk nie wpływa na grę tak, jak dawniej. W czterech ostatnich meczach Real strzelił 12 goli, z których Vinicius zdobył tylko jednego, w porównaniu do dwóch trafień Mbappe, Rodrygo i Bellinghama. Na boisku widać u niego brak koncentracji, gorszą grę w pojedynkach jeden na jeden i mniejsze zaangażowanie w defensywę, uważa “Sport”.

Dodatkowo, media sugerują, że Vinicius może rozważać zmianę klubu. Po wizycie w Arabii Saudyjskiej na Superpucharze Hiszpanii, jego przedstawiciele pozostają w kontakcie z tamtejszymi klubami. Sam zawodnik w wywiadach wspominał o dyskomforcie w Hiszpanii, wskazując na rasizm i brak szczęścia.

To wszystko może sprawiać, że transfer Viniciusa jest bliżej niż dalej. Choć obecnie brakuje szczegółów na ten temat, wydaje się, że mogłoby być to dobre rozwiązanie dla obu stron. Brazylijczyk rozpocząłby nowy etap w swojej karierze w nowym miejscu, a Królewscy zarobiliby sporo pieniędzy. Dzięki temu mogliby dokonać kolejnych wzmocnień, by wciąż być na szczycie europejskiego futbolu.