Real Madryt to jeden z klubów, który walczy o transfer Keesa Smita z AZ Alkmaar - poinformował serwis Soccernews.nl. W Holandii talent pomocnika porównywany jest do Lamine'a Yamala.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Real Madryt w grze o transfer. Giganci walczą o „holenderskiego Yamala”

Real Madryt zainteresował się sytuacją Keesa Smita z AZ Alkmaar. Młody pomocnik został niedawno okrzyknięty najlepszym piłkarzem mistrzostw Europy do lat 19, na których Holandia zdobyła złoty medal. Według serwisu AS piłkarz byłby chętny na transfer na Santiago Bernabeu, co wynika z jego sympatii klubowych. Portal odszukał zdjęcie zawodnika w koszulce Królewskich.

Jednak Real musi bardzo uważać, ponieważ konkurencja jest ogromna. W Holandii talent Keesa Smita jest porównywany do Lamine’a Yamala, dlatego nic w tym dziwnego, że chce go wiele czołowych drużyn Europy. Portal Soccernews.nl poinformował, że utalentowanym pomocnikiem interesują się także Ajax Amsterdam oraz Bayern Monachium.

Z kolei serwis TBR Football opublikował listę angielskich drużyn, które także myślą o sprowadzeniu Smita. Szczególnie zaangażowane mają być kluby takie jak Chelsea i Tottenham. Oprócz tego sytuację uważnie monitorują Liverpool, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Brighton & Hove Albion i Leeds United.

Przewidywana kwota transferu to około 25 milionów euro, ale wzmożone zainteresowanie może wywindować sumę końcową do wyższych rozmiarów. Według niektórych źródeł Kees Smit może kosztować nawet 35 milionów euro.