Vinicius czy Mbappe? Oto lepszy wybór dla Realu Madryt

Kylian Mbappe ma zasilić Real Madryt po zakończeniu sezonu 2023/2024. Niektóre źródła sugerują, że może to spowodować odejście Viniciusa Juniora. Który gwiazdor byłby lepszym wyborem dla Królewskich? Sprawdziliśmy zdanie fanów.

IMAGO / Ricardo Larreina / Sebastian Frej Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe ma dołączyć do Realu Madryt

Media zastanawiają się, czy to nie wywoła odejścia Vinciusa Juniora

Sprawdziliśmy kogo wybraliby fani

Vinicius czy Kylian Mbappe? Fani podzieleni

Zdecydowana większość informacyjnych źródeł piłkarskich twierdzi, że Kylian Mbappe po sezonie 2023/2024 zasili Real Madryt. Patrząc na renomę serwisów, trudno się spodziewać, aby w tej sprawie nagle doszło do sensacyjnego zwrotu akcji. Takie wieści przekazał m.in. Fabrizio Romano, który jest uznawany za guru w temacie transferów.

Niektóre portale idą krok dalej i próbują przewidywać, co się stanie po dołączeniu Kyliana Mbappe. Niedawno kataloński El Nacional przekazał, że przyjście Francuza może spowodować odejście Viniciusa Juniora. W tamtym artykule zapytaliśmy fanów o to, który piłkarz byłby lepszym wyborem dla Realu, jeśli nastałaby konieczność poświęcenia jednej z gwiazd. Co ciekawe, zdania są bardzo podzielone, ale większość wskazała Mbappe.

Wyniki ankiety: Który piłkarz byłby lepszym wyborem dla Realu Madryt?

Piłkarz Liczba głosów Procent Vinicius Junior 1902 47% Kylian Mbappe 2144 53% Głosowanie zakończone: 20.03.2024, 14:16.

