Manchester United w letnim okienku transferowym chciałby sprowadzić nowego napastnika. W tym celu "Czerwone Diabły" zainteresowały się Viktorem Gyokeresem. Klauzula odstępnego w kontrakcie Szweda wynosi aż 100 milionów euro - podaje "The Mirror".

Źródło: The Mirror / DevilPage

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Szwed był obserwowany podczas ostatniego meczu z Benfiką

Sporting Lizbona może zarobić na jego odejściu aż 100 milionów euro

Manchester United obserwuje Viktora Gyokeresa

Zbliżające się letnie okienko transferowe może przynieść sporo pracy Manchesterowi United. “Czerwone Diabły” bowiem chciałyby włączyć się do walki o tytuł, przez co planują dokonać kilku poważnych wzmocnień. Władze klubu liczą, że na Old Trafford przybędzie m.in. nowy bramkostrzelny napastnik.

Jak dowiadujemy się z “The Mirror”, Manchester United poważnie zainteresował się Viktorem Gyokeresem. Snajper Sportingu Lizbona był nawet z wysokości stadionu obserwowany przez angielskich skautów. Transfer Szweda wiązałby się z dużym wydatkiem. Klauzula odstępnego w jego kontrakcie wynosi aż 100 milionów euro.

Manchester United nie jest jedynym klubem zainteresowanym Viktorem Gyokeresem. Zawodnik również znajduje się pod lupą Chelsea, a także Arsenalu.

