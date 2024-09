Victor Osimhen został wypożyczony w letnim okienku do Galatasaray. Nigeryjczyk jednak zimą może być bohaterem hitu transferowego. Arsenal oraz Chelsea powalczą o angaż 25-latka - podaje Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea i Arsenal powalczą o transfer Victora Osimhena

W letnim okienku trwała długa saga związana z przyszłością Victora Osimhena. Nigeryjski gwiazdor był gotowy na przeprowadzkę do wielkiego klubu. Ta sytuacja kompletnie nie spodobała się SSC Napoli, która nie zgłosiła zawodnika do ligi. W ostatnich dniach okienka jednak doszło do zmiany barw klubowych 25-latka. Napastnik bowiem zasilił szeregi Galatasaray.

Jak się okazuje, Victor Osimhen może na długo nie zagrzać miejsca na tureckich boiskach. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiedzieliśmy się, że w zimowy okienku transferowym o transfer reprezentanta Nigerii powalczą giganci Premier League. Zawodnik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu oraz Chelsea.

Turecki dziennikarz zaznacza, że Galatasaray może nie mieć wpływu na potencjalny zimowy transfer Victora Osimhena. SSC Napoli bowiem zapewniło sobie w umowie, że w połowie sezonu może ściągnąć zawodnika z powrotem do klubu. Tym samym zarówno Arsenal jak i Chelsea mogą nie mieć problemów z negocjacjami transakcji.

Victor Osimhen zadebiutował już barwach Galatasaray. Nigeryjczyk nawet cieszył z gola podczas meczu Rizesporem. Trafienie 25-latka finalnie zostało zaliczone jako samobój rywala, ale napastnik i tak może się pochwalić zaliczoną asystą.

