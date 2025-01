Osimhen już raz odmówił gigantowi. Teraz znów ma dostać ofertę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen marzeniem Manchesteru United

Victor Osimhen od kilku miesięcy wzbudza wielkie emocje na rynku transferowym. Wszystko wskazywało na to, że latem 2024 roku gwiazdor zamieni Napoli na dużo większy klub. Natomiast negocjacje z gigantami skutecznie utrudniał Aurelio De Laurentiis, który postawił zbyt wygórowane wymagania finansowe. To poskutkowało ostatecznie wypożyczeniem do tureckiego Galatasaray.

WIDEO: Manchester United – skróty, wywiady 2024/2025

Styczniowe okno ponownie sprawiło, że w mediach aż roi się od spekulacji na temat przyszłości Nigeryjczyka. Według wielu źródeł najbardziej zainteresowany pozyskaniem Victora Osimhena jest Manchester United, który ma kłopoty ze skutecznością swoich aktualnych napastników.

Jak się okazuje, nie będzie to nie pierwsza próba sprowadzenia Osimhena na Old Trafford. Dziennikarz transferowy Ben Jacobs przekonuje w rozmowie z The United Stand, że w 2020 roku napastnik odrzucił propozycję Manchesteru United i przeniósł się do Napoli. Ponoć w takiej decyzji bardzo mu pomógł Odion Ighalo, czyli były piłkarz Czerwonych Diabłów.

Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo Man Utd upatruje w Nigeryjczyka podstawowego napastnika. Natomiast kilka lat temu piłkarz dopiero wchodził do wielkiej piłki i prawdopodobnie musiałby walczyć o pierwszy skład.