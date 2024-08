ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen zostaje w Napoli, Conte odsunie go na pół roku

Victor Osimhen był jednym z piłkarzy, na których transfer czekał cały piłkarski świat. Gwiazda i lider Napoli w poprzednich sezonach od dłuższego czasu otwarcie mówił o chęci opuszczenia zespołu spod Wezuwiusza. Wszystko wskazywało na to, że napastnik latem doczeka się przeprowadzki. Jego usługami interesowały się m.in. Chelsea, Paris Saint-Germain czy Al-Ahli.

Ostatecznie okazuje się, że Osimhen zostanie przez najbliższe miesiące w Napoli. Gianluca Di Marzio przekazał również, że 25-latek nie będzie częścią pierwszego zespołu. To oznacza, że Antonio Conte zdecydował się zesłać gwiazdora do popularnego w Polsce “klubu kokosa”. Reprezentant Nigerii przez najbliższe miesiące nie weźmie udziału w żadnym oficjalnym meczu. Aby utrzymać formę, będzie mógł ćwiczyć indywidualnie bądź z drużynami juniorskimi.

W ostatnich godzinach wydawało się, że Chelsea dopnie transfer Osimhena. Większość mediów sportowych sugeruje, że to zawodnik odrzucił ofertę The Blues. The Independent poinformowało, że londyńczycy oferowali gwieździe Napoli zaledwie 4 miliony euro rocznie plus dodatkowe 4 mln w bonusach. Takie warunki dla byłego króla strzelców Serie A były nie do przyjęcia.

Okno transferowe w Europie zamyka się o północy. Natomiast wciąż istnieje szansa, że ratunkiem dla Osimhena będzie Arabia Saudyjska, bowiem kluby z Saudi Pro League mogą przeprowadzać transfery do poniedziałku (2 września). Natomiast Al-Ahli, które było zainteresowane sprowadzeniem Osimhena zdecydowało się na transfer napastnika Brentfordu – Ivana Toneya.