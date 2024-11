Galatasaray gotowe zapłacić fortunę. Osimhen zostanie w Stambule?

Galatasaray Stambuł jest pozytywnie nastawione do kwestii wykupienia Victora Osimhena. Włodarze Lwów są gotowi zaoferować około 50 milionów euro - podaje turecka gazeta Sozcu. Nie wiadomo, czy taka propozycja przekona Napoli.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Galatasaray wykupi Osimhena? Oferuje 50 milionów euro

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Victor Osimhen został wypożyczony z Napoli do Galatasaray Stambuł. Wydawało się, że pobyt 25-letniego napastnika nad Bosforem będzie tylko tymczasowy, ponieważ przy najbliższej okazji miał on przeprowadzić się do jednej z topowych europejskich lig. Włodarze Lwów mają jednak szczerą nadzieję, że nigeryjska gwiazda ostatecznie zostanie w tureckim klubie na stałe.

Jak przekazuje turecka gazeta “Sozcu”, Galatasaray Stambuł jest optymistycznie nastawione do kwestii wykupienia Victora Osimhena. Władze 24-krotnego mistrza Super Lig przygotowują bowiem ofertę w wysokości około 50 milionów euro. Taka propozycja miałaby zostać wystosowana do Napoli już w styczniowym oknie transferowym. Nie wiadomo, czy wspomniana kwota przekona włoskiego giganta. Przypomnijmy, że klauzula odstępnego Nigeryjczyka jest wyższa, gdyż opiewa na 75 milionów euro.

W ostatnich miesiącach Victor Osimhen był łączony z takimi potentatami jak Paris Saint-Germain, Chelsea czy Arsenal. Według informacji tureckich mediów napastnik szybko się zaaklimatyzował i znakomicie czuje się nad Bosforem, co może skłonić go do pozostania w Stambule na dłużej. Mierzący 186 centymetrów snajper w koszulce Galatasaray rozegrał 7 meczów, zdobył 4 bramki oraz zaliczył tyle samo asyst. 25-latek w swoim piłkarskim CV posiada również niemiecki VfL Wolfsburg czy francuskie LOSC Lille.