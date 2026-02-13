Milan rusza po byłego piłkarza Realu Madryt. Planuje wzmocnić atak

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Victor Munoz wzbudził zainteresowanie Milanu

AC Milan powoli przygotowuje się do kolejnego sezonu, planując wzmocnienia składu. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – uważa, że w jego drużynie należy zwiększyć rywalizację w linii ataku. W związku z tym podczas najbliższego letniego okienka transferowego mediolański gigant będzie chciał dodać jakości do swojej formacji ofensywnej. Priorytetem potentata z Półwyspu Apenińskiego ma być młody oraz dynamiczny skrzydłowy, który wniesie do zespołu z Lombardii świeżość i przebojowość.

Jak poinformował Matteo Moretto, na celowniku Milanu znalazł się Victor Munoz z Osasuny Pampeluna. 23-letni Hiszpan, wyceniany na około 10 milionów euro, imponuje formą w obecnej kampanii La Ligi, czym zwrócił uwagę skautów włoskiego klubu.

Zwolennikiem takiego transferu ma być także Zlatan Ibrahimović, który od jakiegoś czasu pełni rolę doradcy właścicieli Milanu. Rekomendacja legendarnego szwedzkiego napastnika może odegrać istotną rolę w ewentualnych negocjacjach.

Munoz reprezentuje barwy aktualnego zespołu od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się do Pampeluny za 5 milionów euro z Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu nie otrzymał większej szansy ze względu na ogromną konkurencję. W swoim piłkarskim CV ma również Barcelonę, gdzie stawiał pierwsze kroki. Perspektywiczny atakujący w trwającej kampanii zdobył 5 bramek i zanotował 4 asysty w 25 rozegranych spotkaniach.