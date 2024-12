PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Victor Lindelof

Victor Lindelof dostępny za niespełna 10 mln euro

Manchester United planuje dokonać kilku poważnych wzmocnień składu podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Włodarze Czerwonych Diabłów najpierw muszą jednak pozbyć się niepotrzebnych zawodników, żeby zwolnić fundusze. Jednym z takich piłkarzy jest bez wątpienia Victor Lindelof, który w tym momencie pełni rolę głębokiego rezerwowego w zespole Red Devils. Niewykluczone, że trzydziestoletni obrońca zmieni barwy klubowe już w styczniu.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Szwecji ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Zdaniem tureckiego dziennikarza Manchester United wycenił swojego zawodnika na około 7-8 milionów euro. Mierzący 187 centymetrów defensor podobno jest obserwowany przez drużyny z Premier League oraz Serie A. Na oku ma go między innymi AC Milan. Warto dodać, że kontrakt Victora Lindelofa obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku.

Zatem po zakończeniu obecnego sezonu szwedzki stoper byłby do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Dlatego angielskiemu gigantowi może być trudno spieniężyć środkowego obrońcę, ponieważ zainteresowane kluby najprawdopodobniej będą wolały poczekać, by pozyskać defensora bez kwoty odstępnego. Etatowy reprezentant Szwecji występuje w ekipie Czerwonych Diabłów od lipca 2017 roku, gdy trafił na Old Trafford za 35 milionów euro z Benfiki Lizbona.

Zespół Rubena Amorima zajmuje 14. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy.