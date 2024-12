Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Guehi może dołączyć do Liverpoolu

Nadchodzące lato zapowiada się niezwykle pracowite w Liverpoolu. Po sezonie The Reds mogą pożegnać się ze swoimi gwiazdami – Virgilem van Dijkiem, Trentem Alexandrem-Arnoldem oraz Mohamedem Salahem. Całej trójce kończą się na początku lipca kontrakty, a obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca zostanie przedłużona.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak się okazuje, Liverpool ma już na celowniku odpowiedniego defensora do wzmocnienia. Z informacji przekazanych przez „Daily Mirror” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Marc Guehi z Crystal Palace. Władze z Anfield Road chcą już zimą ruszyć po reprezentanta Anglii. Orły jednak nie planują rozstania z obrońcą, przez co do transferu może dojść wyłączenie w letnim okienku.

Liverpool tym samym będzie musiał przeznaczyć sporą sumę pieniędzy na transfer Marca Guehiego. Transfer angielskiego defensora może wynieść nawet 65 milionów euro. Na więcej informacji w sprawie przyszłości wicemistrza Europy zapewne będziemy musieli poczekać do końcówki trwającego sezonu.

Marc Guehi w obecnej kampanii rozegrał 19 spotkań w koszulce Crystal Palace. W tym czasie 24-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. Anglik bez wątpienia jest jednym z najlepszych stoperów w całej Premier League.