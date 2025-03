Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Benfica Lizbona ponownie sprowadzi Victora Lindelofa?

Kontrakt Victora Lindelofa z Manchesterem United obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Rozstanie obu stron jest już niemal pewne, ponieważ nie toczą się żadne rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. Jak dowiedział się portugalski dziennik “Record”, 30-letni stoper chciałby wrócić do Benfiki Lizbona, dla której Szwed z powodzeniem grał przed przeprowadzką na Old Trafford. Włodarze Orłów mogą rozważyć taki ruch, tym bardziej że obrońca będzie dostępny na podstawie wolnego transferu.

Kapitan reprezentacji Szwecji mógłby wnieść spore doświadczenie do portugalskiego zespołu, a ponadto nie potrzebowałby aklimatyzacji, gdyż przez kilka sezonów miał okazję występować na Estadio da Luz. Mierzący 187 centymetrów defensor przywdziewa koszulkę drużyny Czerwonych Diabłów od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się do Premier League za kwotę oscylującą w granicach 35 milionów euro właśnie ze wspomnianej wyżej Benfiki Lizbona, której trykot może wkrótce ponownie przywdziać.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Victor Lindelof w barwach Manchesteru United rozegrał łącznie 270 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst. Szwedzki obrońca wstawił do gabloty zaledwie dwa trofea – Puchar Anglii (2024 rok) oraz Puchar Ligi Angielskiej (2023 rok). Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wychowanek Vasteras SK nie do końca sprawdził się w ekipie Red Devils.