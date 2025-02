Victor Boniface coraz bliżej Premier League. Rośnie zainteresowanie

West Ham United dołączył do wyścigu o zakontraktowanie Victora Boniface'a - donosi Christian Falk z niemieckiego dziennika Sport Bild. Napastnik Bayeru Leverkusen wzbudza coraz większe zainteresowanie i może trafić do Premier League.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Boniface

West Ham United wziął na celownik Victora Boniface’a

W minionym zimowym oknie transferowym Victor Boniface był o krok od przeprowadzki z Bayeru Leverkusen do Al-Nassr. 24-letni napastnik wyraził zgodę na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, lecz klub Cristiano Ronaldo ostatecznie postawił na gwiazdę Aston Villi – Jhona Durana. Nigeryjczyk pozostał więc w niemieckim klubie i będzie do dyspozycji Xabiego Alonso do końca kampanii, ale podczas najbliższego letniego okienka najprawdopodobniej rozstanie się z drużyną Aptekarzy.

Zainteresowanie Victorem Bonifacem rośnie z tygodnia na tydzień, a w tym momencie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla tego zawodnika są przenosiny do Premier League. W ostatnich dniach mierzący 190 centymetrów snajper był bowiem łączony z Arsenalem, Aston Villą, Manchesterem United, Chelsea oraz Newcastle United. Teraz do walki o jego podpis dołączył kolejny angielski zespół – West Ham United – co ujawnił Christian Falk z dziennika “Sport Bild”.

Zatem niewykluczone, że 11-krotny reprezentant Nigerii najbliższego lata zamieni Bundesligę na Premier League. Victor Boniface przywdziewa koszulkę drużyny Aptekarzy od lipca 2023 roku, kiedy trafił na BayArenę za niespełna 22 miliony euro z belgijskiego klubu, Royale Union Saint-Gilloise. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Bayer Leverkusen wygrał mistrzostwo Niemiec oraz krajowy puchar, w czym udział bez wątpienia miał właśnie skuteczny atakujący z Afryki.