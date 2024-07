Varane zdecydowany na zaskakujący transfer. Wzmocni beniaminka Serie A

Raphael Varane, były obrońca Manchesteru United, jest na progu sensacyjnego transferu do Como, beniaminka Serie A. Francuski defensor, który opuścił Old Trafford po wygaśnięciu kontraktu, rozważa propozycję przenosin do Włoch, donosi Fabrizio Romano.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Raphaël Varane

Varane niebawem zostanie zawodnikiem Como

Po dekadzie pełnej sukcesów w Realu Madryt, gdzie zdobył niemal wszystkie możliwe trofea, Raphael Varane przeszedł do Manchesteru United w 2021 roku. Jego pobyt w Anglii był jednak naznaczony kontuzjami, co ograniczyło jego występy do 95 meczów w ciągu trzech lat. Z powodu problemów zdrowotnych oraz wysokich zarobków, klub z Old Trafford zdecydował się nie przedłużać umowy z Francuzem​.

Wśród zainteresowanych klubów znalazło się kilka zespołów z różnych lig. Jednak to Como pod wodzą Cesca Fabregasa, wydaje się być najbliżej finalizacji transferu. Jak podaje Fabrizio Romano, rozmowy przebiegają pomyślnie, a sam Varane jest zainteresowany dołączeniem do włoskiego klubu​.

Fabregas odgrywa kluczową rolę w przekonaniu defensora do tego ruchu. Varane miał spotkać się osobiście z Fabregasem, aby omówić szczegóły projektu sportowego, który ma na celu wzmocnienie drużyny przed nowym sezonem w Serie A​.

Dla Como, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech to ogromne wyzwanie. Klub dąży do wzmocnienia defensywy i zatrudnienie tak doświadczonego zawodnika jak Varane może okazać się kluczowe. Dzięki jego doświadczeniu i umiejętnościom, drużyna może liczyć na solidne wsparcie w walce o utrzymanie w lidze. Ustabilizowanie swojej pozycji w Serie A będzie głównym celem beniaminka w nadchodzącym sezonie.

Zobacz również: Yamal przejmie numer Messiego w Barcelonie? Przełomowy dzień dla klubu