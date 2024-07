Yamal przejmie numer Messiego w Barcelonie? Przełomowy dzień dla klubu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal i Cubrasi włączeni do pierwszej drużyny FC Barcelony

Pau Cubarsi przedłużył kontrakt w ostatnich miesiącach do 2027 roku, z możliwością prolongowania współpracy z Barceloną do 2029 roku. Lamine Yamal natomiast ma kontrakt ważny do 2026 roku,z opcją przedłużenia o kolejne cztery sezony, czyli do 30 czerwca 2030 roku.

Miniony sezon był przełomowy dla obu zawodników. Cubarsí i Yamal, którzy do tej pory grali w rezerwach, nosili numery 33 i 27. Teraz będą musieli wybrać numery między 1 a 25, zgodnie z regulaminem La Ligi. Decyzja dotycząca ich numerów zostanie podjęta w sierpniu, w zależności od kształtu ostatecznej kadry zespołu.

Jest też możliwość, że Lamine Yamal przejmie legendarny numer 10, który do niedawna nosił Lionel Messi. Klub rozważa tę opcję od kilku miesięcy, mając na uwadze potencjalne korzyści marketingowe i sprzedażowe. Z drugiej strony, noszenie numeru 10 wiąże się z ogromną presją, co może być wyzwaniem dla młodego zawodnika.

Pau Cubarsi i Lamine Yamal mają przed sobą świetlaną przyszłość w barwach FC Barcelona. Klub wiąże z nimi wielkie nadzieje i oczekuje, że będą kluczowymi postaciami w nadchodzących sezonach. Teraz, jako pełnoprawni członkowie pierwszej drużyny, mają okazję pokazać swoje umiejętności na najwyższym poziomie.

