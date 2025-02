Van Dijk odejdzie z Liverpoolu? Trzej giganci zainteresowani

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk może odejść za darmo

Przyszłość Virgila van Dijka stoi pod dużym znakiem zapytania. Kontrakt holenderskiego obrońcy z Liverpoolem wygasa po zakończeniu sezonu. 33-letni stoper wciąż prezentuje wysoki poziom i wzbudza zainteresowanie najlepszych klubów. O jego podpis rywalizują Real Madryt, Bayern Monachium i Juventus.

Dla Liverpoolu odejście kapitana bez żadnej rekompensaty finansowej byłoby dużym ciosem. Van Dijk to wciąż kluczowa postać zarówno w defensywie, jak i w szatni The Reds. Jednak wszystko wskazuje na to, że sam zawodnik chce podjąć nowe wyzwanie. To dla niego ostatnia szansa, by przejść do innego topowego zespołu.

Real Madryt chciałby wzmocnić defensywę. Częste kontuzje Davida Alaby oraz niepewna przyszłość innych stoperów sprawiają, że Królewscy potrzebują pewnego i doświadczonego obrońcy. Van Dijk jest ceniony za swoje przywództwo, doświadczenie w meczach o najwyższą stawkę i współpracę w defensywie z partnerami z zespołu.

Bayern Monachium chce wzmocnić linię obrony. Bawarczycy, przyzwyczajeni do dominacji w Bundeslidze i Europie, mieli problemy w defensywie, zwłaszcza w kluczowych spotkaniach.

Z kolei Juventus również obserwuje rozwój sytuacji. Włoski klub chce wzmocnić swoją defensywę, a zimą byli blisko pozyskania Ronalda Araujo, jednak do transferu ostatecznie nie doszło. Dlatego zwrócili uwagę na reprezentanta Holandii.

