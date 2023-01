PressFocus Na zdjęciu: Liam Delap

Liam Delap po raz drugi w tym sezonie opuści Manchester City i uda się na wypożyczenie do klubu z Championship. Poprzednie półrocze utalentowany napastnik spędził w Stoke City, natomiast teraz założy koszulkę Preston North End.

Utalentowany napastnik opuszcza City – Liam Delap został wypożyczony do Preston North End

W poprzednim półroczu 19-latek na tej samej zasadzie występował w Stoke City

W barwach The Potters strzelił trzy gole w 23 meczach

Wypożyczenie z szansą na kolejne gole

Liam Delap to syn legendy Stoke City, Rory’ego Delapa. Wychowanek Manchesteru City gra na zupełnie innej pozycji niż ojciec, który skończył karierę w 2013 roku. Delap senior, znany z niesamowitych wyrzutów piłki z autu, występował jako środkowy pomocnik, natomiast Liam to dziewiątka. 19-latek zdążył już zadebiutować w barwach Obywateli i zaliczył sześć występów w seniorskiej ekipie The Citizens, natomiast w poszukiwaniu regularnej gry i rozwoju po raz drugi w tym sezonie opuszcza Etihad.

We can confirm Liam Delap has been recalled by his parent club Manchester City. — Stoke City FC (@stokecity) January 12, 2023

Pierwszą połowę rozgrywek Liam Delap spędził w Stoke. W drużynie z Bet365 Stadium rozegrał 23 mecze, w których zanotował trzy gole. Teraz młodzieżowy reprezentant Anglii będzie odpowiedzialny za zdobywanie bramek dla Preston North End, które w tabeli Championship plasuje się na 10. miejscu, a do miejsc gwarantujących udział w play-offach o Premier League traci tylko dwa punkty. The Lilywhites mogą być względnie zadowoleni pozycji w tabeli, jednak z pewnością chcą poprawić swój dorobek strzelecki. 24 trafienia to obecnie dopiero 23. wynik w całej stawce.

💬 “𝗜𝘁’𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗮 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗮𝗻𝗱 𝗜’𝗺 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘆𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗹𝗮𝘆 𝗶𝗻 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗻𝘀." 🤍



Hear more from new signing @liamdelap on iFollow PNE. 👇#pnefc — Preston North End FC (@pnefc) January 12, 2023

Odejście Liama Delapa nastąpiło niedługo po tym, jak jego ojciec w zrezygnował z roli trenera pierwszego zespołu The Potters.