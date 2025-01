Tym talentom polskie kluby powinny się przyjrzeć. Teraz są tani, a mogą być warci miliony [NASZA LISTA]

Sipa US/NurPhoto SRL/Alfredas Pliadis/Alamy Na zdjęciu: Nodar Lominadze, Romualdas Jansonas, Tayrell Wouter i Ville Koski

Crnac i Muci działają na wyobraźnię

Polskie kluby nie mają rozbudowanej siatki skautingowej w innych krajach, więc rzadko kiedy udaje im się ściągnąć do Ekstraklasy młodych zagranicznych piłkarzy z dużym potencjałem.

Dwa najlepsze przypadki, choć to raczej wyjątki, stanowią Ante Crnac z Rakowa i Ernest Muci z Legii. Obaj wyskautowani odpowiednio wcześnie, zanim większe kluby zwróciły na nich uwagę. Efekt? Crnac został sprzedany za 11 mln euro, a Muci za 10.

Te przykłady powinny zachęcać do dalszych tego typu zakupów, ale niestety nie ma ich w wykonaniu naszych klubów zbyt wiele. Powodów jest kilka, jak choćby fakt, że nasze kluby nie mają wystarczająco środków/woli(?, aby penetrować poszczególne rynki.



Goal.pl postanowił jednak przyjść z pomocą. Wzięliśmy pod lupę te kraje, w których polskie kluby mają realne szanse na zakupy. Czyli, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Litwa, Nigeria i Słowacja.

ALBANIA

Kevin Dodaj (19 lat, lewoskrzydłowy, Vllaznia)

W Albanii podkreślają, że jeszcze sporo pracy przed nim, ale zapewniają też o jego dużym talencie. W tym sezonie ligowym 19 meczów, 4 gole. Lubi grać pod presją, najlepiej wychodzą mu właśnie mecze o większą stawkę. Generalnie z Albanii warto by jeszcze umieścić Gabriela Kullę, cudowne dziecko tamtejszej piłki, ale tego 16-latka właśnie zgarnęło włoskie Sassuolo, więc już chyba sprawa przegrana. O umiejętnościach tego napastnika mogli się przekonać reprezentanci Polski do lat 17, którym strzelił dwa gole. Jego dorobek w U21 to 8 spotkań i 7 bramek.

BOŚNIA I HERCEGOWINA

Nikola Djuric (18 lat, środkowy obrońca, Zvijezda 09)

W tym sezonie 16 meczów, 2 gole w drugiej lidze bośniackiej. Z naszych informacji wynika, że chce go Crvena Zvezda, ale w tym momencie ma już maksymalny limit zgłoszonych piłkarzy i Djuric po zmianie klubu nie mógłby grać. To sprawia, że jest teraz do wzięcia za bardzo niewielkie pieniądze. A talent ogromny. Co ciekawe, gra w klubie, który jest sponsorowany przez Lukę Jovicia, byłego gracza Realu Madryt.



Marko Sebez (17 lat, ofensywny pomocnik, Rudar Prijedor)

Ktoś powie tylko druga liga bośniacka, 16 meczów w tym sezonie, 0 goli, 0 asyst. Tak, ale… Kilka osób z Bośni, niezależnie od siebie, mówiło nam, że jeśli na kogoś warto tam zwrócić uwagę, to właśnie na Sebeza. Statystyki tego nie pokazują, ale, jak słyszymy, ktoś kto w niego zainwestuje, może liczyć na eksplozję tego gracza w przyszłości. Na pewno do obserwacji.

Wielki talent z… Mauretanii

CHORWACJA

Morrison Agyemyang (20 lat, środkowy obrońca, Sibenik)

Rosły, bo licząc 192 cm zawodnik z Ghany. Do Chorwacji trafił stosunkowo niedawno, bo w lutym 2024 roku. Obecnie pewne miejsce w składzie i, jak słyszymy, ogromny potencjał. 17 meczów, 2 gole w pierwszej części sezonu chorwackiej ekstraklasy. W tym momencie Transfermarkt wycenia go na 500 tysięcy euro.



Adriano Jagusić (19 lat, ofensywny pomocnik, Slaven Belupo)

Klub tego piłkarza powinien się dobrze kojarzyć zwłaszcza w Częstochowie, bo właśnie stamtąd Raków ściągnął Ante Crnaca. O Jagusiciu też słyszymy same dobre rzeczy. W tym sezonie chorwackiej ligi 13 meczów, 2 gole i asysta. Ale znów, liczby w tym przypadku zdaja się nie oddawać potencjału. A ten jest bardzo duży.

Beyatt Lekoueiry (19 lat, napastnik/ skrzydłowy, Istria 1961)

Zawodnik z… Mauretanii. Wprawdzie ten kraj nie kojarzy się z piłkarskimi talentami, ale w tym przypadku akurat z kimś takim mamy do czynienia. W Chorwacji słyszymy, iż to naprawdę piłkarz wart dużej uwagi. W tym sezonie 16 meczów, 3 gole, 4 asysty. Wycena Transfmermakt to 350 tysięcy euro.

Ville Koski (22 lata, środkowy obrońca NK Istria)

Były reprezentant fińskiej U21, dla której rozegrał 27 spotkań (1 bramka). Jego główną zaletą jest wszechstronność, może grać nawet na pięciu pozycjach! Piłkarz ze sporym potencjałem. W tym sezonie chorwackiej ligi 17 spotkań, pewne miejsce w składzie. Transfermarkt wycenia go na 750 tysięcy euro.

GRUZJA



Nodar Lominadze (22 lata, pomocnik, Dinamo Tbilisi)

Jak mówią w Gruzji, jego sufit wydaje się być bardzo wysoko. Niedawno prowadził zaawansowane rozmowy z Werderem Brema i Monzą, ale do transferu nie doszło. Dinamo ma problemy finansowe, co jak słyszymy, sprawia, że jest zapewne gotowe sprzedać go nieco poniżej jego wartości.



Tayrell Wouter (22 lata, prawoskrzydłowy, FC Dila)

Holender z surinamskimi korzeniami. W lidze gruzińskiej 35 meczów, 19 goli i 7 asyst. Wcześniej dobre statystyki w drugiej lidze holenderskiej. W tym przypadku już raczej nie do wyjęcia za grosze. Nieoficjalnie w Gruzji padają kwoty oscylujące wokół pół miliona euro w jego przypadku.

Litwin już wpadł w oko Atalancie

LITWA



Romualdas Jansonas (19 lat, napastnik, Żalgiris Wilno)

Duży talent. Dość powiedzieć, że właśnie przebywa na testach w Atalancie Bergamo, choć nie ma jeszcze decyzji, czy włoski klub go zostawi. Mistrz Litwy i zdobywca superpucharu. Bardzo skuteczny w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA, gdzie zagrał 8 meczów, w których strzelił 7 bramek. Zdążył już zadebiutować w pierwszej reprezentacji (2 mecze). W lidze litewskiej 47 meczów, 2 trafienia.



NIGERIA

Anas Yusuf (20 lat, lewoskrzydłowy, Nasarawa United)

W tym momencie to najlepszy strzelec nigeryjskiej ekstraklasy, mimo że nie jest klasycznym napastnikiem. Przebija się do reprezentacji narodowej, na razie zaliczył jeden występ w kadrze B. Duży potencjał, a cena jak najbardziej do przyjęcia. Z tego co słyszymy, 200-300 tysięcy euro by wystarczyło, aby zabrać go do Europy.



Emmanuel Ogbole (21 lat, napastnik, Kwara United)

Zdaniem niektórych naszych nigeryjskich rozmówców ma większy potencjał niż Yusuf, choć w tabeli strzelców jest obecnie niżej. Chwalony za grę w powietrzu, w czym pomagają mu niezłe warunki fizyczne (183 cm wzrostu). Też ociera się o kadrę Nigeria B. I również nie kosztowałby kokosów, to kwestia poniżej 300 tysięcy euro.

Daniel Bameyi (19 lat, środkowy/prawy obrońca, Bayelsa United)

W nowym klubie występuje od niedawna, ale już dał się poznać z bardzo dobrej strony. Jego talent dostrzegli trenerzy kadry do lat 20. Bameyi zagrał w tym zespole już 12 razy. Raz miał też okazję wystąpić w zespole do lat 23, ale to nie wszystko. Ma też za sobą jeden mecz w dorosłej kadrze, w której zadebiutował w wieku 16 lat, 10 miesięcy i 6 dni.



Ifeanji Ihemekwele (21 lat, napastnik, Enyimba FC)

Obserwatorzy ligi nigeryjskiej to jego wskazują jako gracza, który się może mocno rozwinąć. Gra w Enyimba FC, który jest potentatem jeśli chodzi o nigeryjską piłkę klubową. Jego statystyki już są kuszące, a mogą być jeszcze lepsze. Prędzej czy później trafi do Europy.



Clinton Jephta (18 lat, lewoskrzydłowy, Enyimba Aba)

6 spotkań i 3 gole w tym sezonie nigeryjskiej ekstraklasy. Piłkarz, któremu warto się przyjrzeć, tym bardziej, że latem tego roku kończy mu się kontrakt. Również wskazywany przez naszych nigeryjskich konsultantów jako ten, który powinien niedługo trafić na europejskie boiska.

Nowy Ondrej Duda i nowy… Kapouadi?

SŁOWACJA

Timotej Vavrik (18 lat, napastnik, Kosice U19)

W młodzieżowej lidze słowackiej 7 meczów i 6 goli w tym sezonie, do Koszyc trafił z małego, drugoligowego klubu. Mówią, że to przyszłość napadu Koszyc. Jego ojciec też grał profesjonalnie w piłkę, ma więc piłkę w genach. Niesamowita zdolność do strzelania bramek, którą niedługo będzie musiał udowodnić w dorosłej piłce.



David Bukovsky (17 lat, napastnik, Trnava U19)

Reprezentant Słowacji do lat 17, dostaje już szanse w drugoligowym klubie, który jest “satelitą” Trnavy. W klubie mają nadzieję, że to snajperska przyszłość tego klubu. A może i większych klubów. W statystykach tego jeszcze nie widać, ale raporty obserwujących jego mecze skautów są bardzo pozytywne.



Adrian Fiala (19 lat, ofensywny pomocnik, AS Trencin)

Playmaker, bardzo dobry technicznie. Od dawna wybijający się wśród słowackiej młodzieży. Z Nitry trafił do Trenczyna, gdzie dobrze się rozwija. W meczu ze Slovanem Bratysława pokazał się z dobrej strony. Na Słowacji mówią nam, że polskim kibicom może przypominać… Ondreja Dudę.



Adam Zulević (18 lat, napastnik, Michalovce U19)

Bardzo wysoki, bo liczący aż 198 cm wzrostu napastnik. Przypomina Jana Kollera. Wielki potencjał, dobre statystyki. W młodzieżowej lidze w tym sezonie 8 meczów i 8 goli. Reprezentant Słowacji do lat 18.



Ivan Mensah (20 lat, środkowy obrońca, Banska Bystrzyca)

190 cm wzrostu, reprezentant Ghany do lat 20. Pewne miejsce w Banskiej Bystrzycy, 15 ligowych meczów w tym sezonie. Jak niektórzy mówią to “Upamecano słowackiej ligi”. Z całym bagażem tego co się za tym kryje. I zaskakującymi błędami, ale i świetnymi zagraniami w obronie. Jak słyszymy, potencjał większy niż… Steven Kapouadi, który do Polski trafił właśnie ze Słowacji.