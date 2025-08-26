Everton wygrał wyścig o wielki talent. Bardzo duży transfer

Tyler Dibling będzie kontynuował swoją karierę w Evertonie. 19-letni skrzydłowy uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników w całej Anglii.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: David Moyes - trener Evertonu

Tyler Dibling zaprezentowany przez Everton

Everton za pośrednictwem swoich mediów oficjalnych poinformował o sfinalizowaniu transferu Tylera Diblinga. 19-letni skrzydłowy zamienił Southampton na drużynę z Hill Dickinson Stadium, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego. Anglik podpisał z nowym pracodawcą czteroletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Według mediów kwota tej transakcji wyniosła aż 40,5 miliona euro, co czyni młodego atakującego drugim najdroższym nabytkiem w całej historii klubu z niebieskiej części Liverpoolu.

Dla zespołu prowadzonego przez Davida Moyesa to niezwykle cenne wzmocnienie, gdyż Tyler Dibling uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia na Wyspach Brytyjskich. Ofensywny zawodnik od dawna znajdował się w notesach skautów czołowych europejskich drużyn – zainteresowanie nim wyrażały m.in. Manchester United, Borussia Dortmund czy Bayern Monachium. Ostatecznie to Everton wykazał się jednak największą determinacją, co pozwoliło im wygrać wyścig o podpis perspektywicznego Anglika.

We have completed the transfer of winger Tyler Dibling from Southampton for an undisclosed fee on a four-year contract.



Welcome to Everton, Tyler! 🔵 pic.twitter.com/bjd1kDO0Ku — Everton (@Everton) August 25, 2025

Klub z Hill Dickinson Stadium podczas letniego okienka transferowego sprowadził ośmiu nowych piłkarzy – Tylera Diblinga, Jacka Grealisha, Carlosa Alcaraza, Thierno Barry’ego, Kiernana Dewsbury’ego-Halla, Adama Aznou, Marka Traversa oraz Toma Kinga. Dzięki tym ruchom David Moyes ma większą głębię składu i jego drużyna może powalczyć o wyższe cele, niż tylko spokojne utrzymanie. Po dwóch rozegranych kolejkach Everton uzbierał 3 punkty, zajmując 8. miejsce w tabeli, co daje podstawy do umiarkowanego optymizmu.