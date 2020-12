Tuttosport ujawnił plany transferowe Juve

Juventus FC w trakcie trwającego sezonu nie zachwyca przynajmniej na razie we włoskiej ekstraklasie. Taki stan rzeczy sprawia, że działacze Starej Damy myślą o wzmocnienia. Tuttosport ujawnił informacje o planach transferowych mistrzów Włoch.

Juventus FC według doniesień turyńskiego dziennika ma na swoim celowniku trzech zawodników. Nie od dzisiaj wiadomo, że turyński klub poszukuje zawodnika, mogącego być alternatywą dla Alvaro Moraty. Faworytem do wzmocnienia Juve jest zatem Fernando Llorente. Okazuje się jednak, że nie tylko napastnik SSC Napoli jest na celowniku Bianconerich.

Trzej muszkieterowie na celowniku Juve

Tuttosport przekonuje, że na radarze Juventusu są również Diego Costa, Memphis Depay i Divock Origi. Pierwszy doszedł już do porozumienia z Atletico Madryt w sprawie rozwiązania umowy pół roku wcześniej, więc już w styczniu będzie mógł związać się z nowym pracodawcą na zasadzie wolnego transferu.

W przypadku reprezentanta Holandii sytuacja wygląda tak, że jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Co prawda faworytem do pozyskania Depaya wydaje się FC Barcelona. Niemniej nie można zapominać, że Juve ma niezwykłe doświadczenie w pozyskiwaniu piłkarzy na zasadzie wolnych transferów.

Kolejnym celem na wzmocnienie ofensywy Juventusu może być również Belg Origi. W szeregach Liverpoolu FC zawodnik raczej nie może liczyć na regularne występy, więc szansą dla niego może być transfer do innego zespołu. Warto jednak odnotować, że 25-latek jest też łączony z transferem do ACF Fiorentiny.

Juventus szansą na odbudowę dla reprezentanta Belgii

Za ewentualną przeprowadzką Origiego do Juve może przemawiać jednak to, że byłby do pozyskania na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego. W czasie niepewności finansowej mogłoby to być interesujące rozwiązanie dla klubu z Piemontu.

Juventus aktualnie plasuje się na szóstej pozycji w tabeli Serie A, legitymując się dorobkiem 24 punktów na koncie. Do lidera AC Milanu podopieczni Andrei Pirlo tracą 10 oczek. Godne uwagi jest jednak to, że Stara Dama ma jedno spotkanie rozegrane mniej.