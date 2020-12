Juventus rozważa wypożyczenie Pogby

Juventus FC według doniesień włoskich mediów rozważa wypożyczenie Paula Pogby z opcją transferu definitywnego. Francuz od dłuższego czasu łączony jest z transferem do klubu z Piemontu, broniąc aktualnie barw Manchesteru United.

Juventus FC w związku z pandemią koronawirusa nie jest w stanie sfinalizować transferu definitywnego z udziałem mistrza świata z 2018 roku. Nie znaczy to jednak, że mistrz Włoch rezygnuje z pozyskania reprezentanta Francji.

Według informacji CalcioMercato.com działacze Starej Damy mają zamiar wypożyczyć Paula Pogbę, chcąc mieć możliwość pozyskania zawodnika na stałe. Jeśli tego typu transakcja doszłaby do skutku, byłby to powrót piłkarza do teamu z Turynu.

27-latek w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki, notując też dwie asysty. Obecny kontrakt piłkarza z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Godne uwagi jest to, że nie tylko działacze Juve myślą o pozyskaniu Pogby. Francuza chcą mieć też w swoich szeregach takie kluby jak Paris Saint-Germain, czy Real Madryt.