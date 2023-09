Tottenham sfinalizował odejście dwóch zawodników do ligi tureckiej. Klub z Premier League przekazał, że w Galatasaray zagrają Davinson Sanchez i Tanguy Ndombele.

IMAGO/John Walton Na zdjęciu: Tanguy Ndombele

Tottenham poinformował o dwóch odejściach z klubu

Obrali oni kierunek na grę w lidze tureckiej

Barwy zmienili Davinson Sanchez i Tanguy Ndombele

Galatasaray się wzmocniło. Dwa transfery z klubu Premier League

W większości lig europejskich letnie okno transferowe jest już zamknięte. Turcy mogą wzmacniać się do 15 września, z czego korzysta między innymi Galatasaray. Do Stambułu przeniosło się dwóch graczy Tottenhamu.

Na zasadzie transferu definitywnego Galatasaray wzmocnił Davinson Sanchez. Kolumbijski obrońca, który został kupiony z Ajaxu, nie sprawdził się w Londynie. Turcy sprowadzili defensora 9,5 miliona euro.

Do Galatasaray wypożyczony został natomiast Tanguy Ndombele. Francuz grał ostatnio w Napoli. Teraz pomocnik trafił tymczasowo do Turcji, w której może zostać na stale. Kwota potencjalnego wykupu to 15 milionów euro.

