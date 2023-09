Sebastian Szymański wyrósł na ważne ogniwo Fenerbahce. W Turcji nie mają wątpliwości, że Polak przeniesie się do Premier League za sporą sumę.

IMAGO Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański podbija ligę turecką

Polak jest jednym z najważniejszych graczy Fenerbahce

24-latkowi duży transfer wróży jeden z tureckich dziennikarzy

Szymański podbija Fenerbahce. Skazany na Premier League

Sebastian Szymański pokazuj kibicom, że transfer do Fenerbahce był strzałem w dziesiątkę. Bilans Polaka to już siedem goli i cztery asysty. Niedawno 24-latek popisał się dubletem z Basaksehirem.

Forma reprezentanta Polski jest tematem rozmów tureckich dziennikarzy. Jeden z nich przepowiada Szymańskiemu przenosiny do Premier League za sporę sumę.

– Szymański na pewno dołączy do wielkiego klubu Premier League. Nie da się go zatrzymać. W jego kontrakcie trzeba zapisać klauzulę odstępnego na poziomie przynajmniej 40 mln euro. Chciałbym, żeby jak najdłużej grał w Fenerbahce, ale nie sądzę, by tak się stało – mówi dziennikarz Ridvan Dilmen