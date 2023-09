Nieprawdopodobna forma Sebastiana Szymańskiego. Znów to zrobił!

Dziś, w swoim trzynastym spotkaniu Sebastian Szymański trafił do siatki rywala po raz szósty w tym sezonie. Do tego pomocnik reprezentacji Polski może dodać sobie także cztery asysty.

IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański po transferze do Turcji błyszczy praktycznie w każdym meczu

Reprezentant Polski jest liderem zespołu Fenerbahce

Dziś trafił do siatki po raz szósty w tym sezonie

Wielka forma!

Sebastian Szymański ma za sobą bardzo udany sezon poprzedni sezon. Polak w barwach Feyenoordu Rotterdam rozegrał w zakończonym sezonie łącznie 40 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował siedem asyst. Tym samym 24-latek walnie przyczynił się do mistrzostwa Holandii zdobytego przez swój klub. Po sezonie jednak klub z Eredivisie nie zdecydował się go wykupić i wychowanek Legii przeszedł do Fenerbahce Stambuł.

W nowych barwach Szymański fantastycznie prezentuje się już od samego początku sezonu. W dotychczasowych dwunastu meczach zdobył on pięć bramek i zanotował cztery asysty. Dziś, w swoim trzynastym spotkaniu trafił do siatki rywala po raz szósty. Reprezentant Polski przejął piłkę po błędzie obrońcy około 20 metra od bramki rywala. Następnie zszedł do lewej nogi i mocnym strzałem w góry róg bramki pokonał bramkarza Istambułu BB.

