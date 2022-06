Pressfocus Na zdjęciu: Nathan Ake

Chelsea potrzebuje nowego środkowego obrońcy. Na celowniku londyńskiego klubu znalazł się Nathan Ake, który reprezentuje aktualnie Man City.

Tego lata Chelsea może sprowadzić dwóch piłkarzy Manchesteru City

Pierwszym celem jest Raheem Sterling

Drugie nazwisko na liście to Nathan Ake

Chelsea rozpatruje powrót piłkarza do klubu

Manchester City i Chelsea tego lata mogą mieć ze sobą częsty kontakt. The Blues zależy bowiem na tym, aby ich barwy reprezentował skrzydłowy mistrza Anglii, czyli Raheem Sterling. Właściciel londyńczyków, a jednocześnie tymczasowy dyrektor sportowy Todd Boehly, poprosił już Obywateli o wycenę Anglika. Na tym jednak rozmowy się nie zakończyły.

Chelsea może przebudować swoją ofensywę, ponieważ wielu graczy z tej formacji typowanych jest do odejścia. Potwierdzone są już zaś rozstania z obrońcami. Barw The Blues nie będą już reprezentować Antonio Ruediger i Andreas Christensen. Transferu chce też Cesar Azpilicueta. Nowy stoper, bądź stoperzy są pilnie potrzebni w Londynie.

Na celowniku trzeciej siły minionego sezonu Premier League sa Jules Kounde oraz Matthijs de Ligt. Do klubu ma trafić jeden z nich, ponieważ koszt pozyskania defensora Juventusu lub Sevilli to kilkadziesiąt milionów euro. Niewykluczone, że oprócz któregoś z tych stoperów, Chelsea postara się też o tańszą, ale sprawdzoną w Premier League opcję.

Właściciel Chelsea w poniedziałek pytał Manchester City nie tylko o wycenę Sterlinga, ale również Nathana Ake. To były obrońca The Blues, dla której zagrał tylko 17 razy. Holender po opuszczeniu Londynu przeniósł się do Bournemouth, a stąd na Etihad Stadium, gdzie nie może liczyć na regularną grę (27 występów w minionym sezonie). 27-latek w poszukiwaniu częstych występów przed mundialem może zdecydować się na powrót do Chelsea. Thomas Tuchel uznał, że Ake to odpowiedni kandydat do zastąpienia Antonio Ruedigera.

