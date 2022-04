Pressfocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel i Antonio Rudiger

Latem Chelsea opuści Antonio Rudiger. Stoper nie przedłużył kontraktu i po sezonie za darmo zasili Real Madryt. Taki obrót spraw wymaga od Thomasa Tuchela szukania nowych nazwisk. Według The Sun, szkoleniowiec The Blues wytypował już pięciu potencjalnych zastępców 29-latka.

Antonio Rudiger odejdzie do Realu Madryt

Chelsea musi znaleźć następce Niemca

Tuchel zamierza wrócić do transferu Julesa Kounde, ale ma na oku również innych piłkarzy

Kto zastąpi Rudigera z Chelsea?

Antonio Rudiger został piłkarzem Chelsea w 2017 r. Wówczas odszedł z AS Romy z racji na przygodę w Premier League. To właśnie z The Blues zaczął zdobywać trofea. Najpierw zgarnął Puchar Anglii. Później triumfował w Lidze Europy i Lidze Mistrzów. Latem 29-latek opuści stolicę Anglii po pięciu latach. Wszystko przez osiągnięcie porozumienia z Realem Madryt.

Obecny sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Londyńczyków. Nie udało się awansować do półfinału elitarnych rozgrywek. Do tego kolejny raz Chelsea nie bierze udziału w wyścigu po mistrzostwo. Nad klubem nadal wiszą też problemy z nowym właścicielem. Po rządowych sankcjach na Romana Abramowicza, Chelsea została wystawiona na sprzedaż.

Sprawę trzeba załatwić do Czerwca, bo bez tego ekipa ze Stamford Bridge nie może dokonywać transferów. Thomas Tuchel sporządził już listę zastępców Rudigera. W kręgu zainteresowań trenera znalazło się pięciu defensorów.

Według dziennikarzy The Sun, Chelsea najpierw wznowi rozmowy z Sevillą w sprawie transferu Julesa Kounde. W zeszłym letnim okienku ten ruch nie doszedł do skutku z racji na zbyt wysoką cenę obrońcy. Jeżeli Hiszpanie dalej nie są skłonni do negocjacji, wysłannicy The Blues podejmą negocjacje z otoczeniem Matthijsa de Ligta.

Alternatywą w przypadku niepowodzenia w rozmowach z powyższymi zawodnikami, będzie jeszcze Pau Torres czy Eder Militao. Z tej dwójki zdecydowanie łatwiej będzie wyciągnąć stopera Villarreal. Co ciekawe, listę Tuchela zamyka także Levi Colwill.

To 19-letni talent z akademii Chelsea. Stał się objawieniem Huddersfield, pomagając zespołowi z Championship utrzymać miejsce w playoffach do Premier League. Nie raz w angielskich mediach porównywano go legendą Man Utd, Rio Ferdinandem.

