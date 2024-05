fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny nie znajduje się w planach Motty i Juventusu

Wojciech Szczęsny rozegrał bardzo dobry sezon i wygląda na odpowiednio przygotowanego do mistrzostw Europy, które rozpoczną się już za nieco ponad dwa tygodnie. Po międzynarodowym turnieju czekać go będzie najprawdopodobniej bardzo ważna decyzja dotycząca przyszłości. Juventus nie wiąże planów z reprezentantem Polski i zamierza się go pozbyć jeszcze tego lata.

W ostatnich miesiącach Szczęsny prowadził z władzami klubu rozmowy na temat nowej umowy. Juventus domagał się obniżenia dotychczasowych zarobków, na co Polak nie chciał się zgodzić. Negocjacje utknęły więc w martwym punkcie, a na ich wznowienie naciskał Massimiliano Allegri, który niezwykle wysoko cenił umiejętności 34-latka. Allegriego w Turynie już jednak nie ma, a zastępujący go Thiago Motta ma zupełnie inny pomysł na obsadę bramki. Oznacza to, że Juventus nie liczy na Szczęsnego w kontekście przyszłego sezonu.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że w Juventusie na pewno pozostanie Mattia Perin, który pełni rolę rezerwowego Szczęsnego. Mając na uwadze, że Stara Dama praktycznie dopięła już transfer Michele Di Gregorio, latem zabraknie miejsca właśnie dla reprezentanta Polski. Wygląda na to, że będzie musiał znaleźć sobie nowe miejsce na ziemi. Pierwotnie zakładał, że w Turynie zakończy swoją piłkarską karierę. Jego umowa z Juventusem obowiązuje do połowy 2025 roku, więc w grę wchodzi transfer definitywny.

