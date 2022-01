PressFocus Na zdjęciu: Adama Traore

FC Barcelona szuka zastępstwa, jeżeli Ousmane Dembele nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu. Sztab zamierza postarać się o powrót do klubu Adamy Traore.

FC Barcelona poszukuje opcji na wypadek nieprzedłużenia kontraktu przez Ousmane’a Dembele

Blaugrana chce sprowadzić z powrotem Adamę Traore

Kluczem do przeprowadzenia transakcji ma być Francisco Trincao, wypożyczony obecnie z Barcelony do Wolverhampton

Traore kandydatem do zastąpienia Dembele w Barcelonie

Negocjacje Barcelony z Ousmane’em Dembele utknęły w martwym punkcie. Francuz chciałby zarabiać około 43 miliony euro rocznie, a do tego otrzymać kolejne siedem w bonusach. To kwota, której Blaugrana nie chce i nie może zaakceptować. Dlatego też w klubie poszukują następcy błyskotliwego skrzydłowego.

Kandydatem do zastąpienia 24-latka jest wychowanek Dumy Katalonii, Adama Traore. Hiszpan od 2018 roku występuje dla Wolverhampton Wanderers, a w Barcelonie uważają, że jego profil pasuje do charakterystyki zespołu, jaką wprowadza Xavi Hernandez. W dodatku w klubie wietrzą okazję. Obecnie w ekipie Wilków na wypożyczeniu przebywa Francisco Trincao. Angielski klub ma opcję wykupu Portugalczyka za 29 milionów euro, a jak do tej pory jest on zadowolony z postawy gracza. Blaugrana chciałaby wykupić Traore, jednocześnie włączając w transakcję pozostanie Trincao w Wolverhampton.

Hiszpański skrzydłowy rozegrał już 20 spotkań dla Wilków we wszystkich rozgrywkach w bieżącym sezonie. Nie zanotował gola ani asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro. Trincao, według tego samego źródła, wart jest o sześć milionów euro mniej.