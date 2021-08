Pep Guardiola zjawił się na konferencji prasowej na dzień przed meczem o Tarczę Wspólnoty. W spotkaniu, które otworzy nowy sezon Premier League zmierzą się Leicester – Manchester City. Trener Obywateli przyznał, że Lionel Messi nie jest już brany pod uwagę, ponieważ do drużyny dołączył właśnie Jack Grealish.

Saga transferowa z udziałem Leo Messiego trwa w najlepsze

Po oficjalnym komunikacie FC Barcelony ws. zakończenia współpracy, światowe media zastanawiają się gdzie trafi teraz Argentyńczyk

Na ten moment możemy wykluczyć kierunek do Manchesteru City

Leo Messi odchodzi. Koniec złotej epoki dla FC Barcelony

Lionel Messi zdobył z FC Barceloną wszystko. Grał u boku klubowych legend aż w końcu sam się nią stał. Od czerwca Joan Laporta intensywnie pracował nad budżetem, aby przed startem nowego sezonu dopiąć wszystko na ostatni guzik. Wydawało się właśnie, że tak też jest i ojciec 34-latka zjawił się w czwartek w klubie w celu akceptacji tak długo wyczekiwanego kontraktu dla jego syna.

Trwało to tyle tygodni przez odgórne limity płac nałożone przez La Ligę. Władze hiszpańskiej ekstraklasy od kilku lat uważnie przyglądają się, ile kluby wydają ne pensje swoich piłkarzy. Duma Katalonii przekroczyła tę granicę i musiała zniwelować zarobki swoich podopiecznych, żeby móc zarejestrować Messiego.

W momencie, kiedy obie strony doszły do wstępnego porozumienia, umowę zablokowała La Liga. Prawne regulacje nie pozwalają na taki ruch, stąd też FC Barcelona po wielu próbach zmuszona została do kapitulacji i w konsekwencji pożegnała swojego kapitana.

Gdzie trafi Messi? Pep Guardiola stwierdził, że nie do Manchesteru

Na ten moment światowe media zastanawiają się, gdzie Lionel Messi będzie kontynuował karierę. Jeszcze przed startem mistrzostw Europy o usługi Argentyńczyka zabiegał jego stary znajomy, Pep Guardiola.

Dziś sytuacja jest już zupełnie inna. Do Manchesteru City przybył właśnie Jack Grealish, który z resztą pobił transferowy rekord Premier League. Co więcej, podczas gdy na początku mówiono, że 25-latek będzie zarabiał około 230 tyś funtów tygodniowo, Anglik został również najlepiej opłacanym piłkarzem w lidze. Jego kontrakt będzie generował około 320 tyś funtów pensji, co jest najwyższym wynikiem w całej stawce.

Tymczasem w sobotę Obywatele zagrają o Tarczę Wspólnoty z Leicester. Z tej racji odbyła się również konferencja prasowa. Pep Guardiola na samym wstępie został zapytany o Messiego i czy jego przyjście do klubu nadal jest możliwe. Wszystko wskazuje jednak na to, że po zakupie Grealisha temat z Leo jest nieaktualny.

– Jack będzie nosił numer 10, ponieważ jesteśmy co do niego przekonani. Myśleliśmy też, że Leo zostanie w Barcelonie. Teraz Messi nie znajduje się w naszych planach – stwierdził Guardiola.

