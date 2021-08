Lionel Messi od momentu, gdy ogłoszona została informacja, że żegna się z FC Barceloną, jest na świeczniku wszystkich mediów na całym świecie. Jednym z kandydatów do pozyskania Argentyńczyka jest Paris Saint-Germain. Wicemistrzowie Francji przede wszystkim koncentrują się jednak na przedłużeniu umowy z Kylianem Mbappe.

Paris Saint-Germain skupia się aktualnie przede wszystkim na przedłużeniu kontraktu z Kylianem Mbappe

Nowe wieści w sprawie przekazało L’Equipe

Obecna umowa 22-latka obowiązuje do 2022 roku, a jego wartość to 160 mln euro

PSG skupia się na zatrzymaniu Mbappe

Lionel Messi do 1 lipca pozostaje bez klubu, mimo że już w następny weekend czołowe ligi europejskie zaczynają nową kampanię. Wydawało się, że nowy kontrakt dla Argentyńczyka w ekipie z Katalonii jest nieunikniony. Tymczasem w czwartek wieczorem pojawił się komunikat, że 34-latek żegna się z klubem z Camp Nou.

W mediach pojawiły się już informacje, że Messi zaczął rozmawiać z działaczami PSG w sprawie swojej przyszłości. L’Equipe sugeruje natomiast, że priorytetem dla ekipy ze stolicy Francji jest przedłużenie kontraktu z mistrzem świata z 2018 roku. Nowa umowa dla Mbappe jest celem numer jeden dla działaczy Paris Saint-Germain.

Francuz ma kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku. Jeśli wkrótce nie złoży podpisu pod nową umową, to już w styczniu będzie mógł rozmawiać z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Tymczasem 1 lipca przyszłego roku może dołączyć do nowej ekipy na zasadzie wolnego transferu.

W kontekście Messie trzeba dodać, że jest to zawodnika do pozyskania za darmo. Z drugiej jednak strony cała operacja związana z pozyskaniem Argentyńczyka jest bardzo kosztowna. Tymczasem tego lata szeregi paryżan zasilili już: Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, czy Georginio Wijnaldum. Ponadto pensje takich piłkarzy jak: Angel Di Maria, Neymar i Mbappe też obciążają klubowy budżet.

