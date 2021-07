Kingsley Coman jest związany z Bayernem Monachium do 2023 r. Bawarczycy w ostatnim czasie skonstruowali nową siatkę płac, na mocy której nikt nie zarobi więcej niż 20 mln euro za sezon. Otoczenie piłkarza uważa, że Francuz zasługuje na sporą podwyżkę, na co nie chce zgodzić się klub. W tej sytuacji mistrz Niemiec jest skłonny wysłuchać ofert za skrzydłowego, a także ma już potencjalnego zastępce za 25-latka.

Bayern Monachium nie zamierza wchodzić w dyskusje z Kingsley’em Comanem i wysłucha wszystkich ofert za swojego skrzydłowego

Agent zawodnika naciska, aby klub zaoferował 25-latkowi nową umowę, na mocy której zostałby najlepiej opłacanym graczem obok Roberta Lewandowskiego

Kingsley Coman na wylocie z Bayernu?

Niecałe dwa tygodnie temu niemieckie media informowały, że Kingsley Coman wybrał nowy numer i teraz będzie grał z “11” na plecach. Tymczasem dowiedzieliśmy się jeszcze, że Francuz poprosił swojego agenta o rozmowę z Bayernem odnośnie nowej umowy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 25-latek oczekuje pensji w wysokości 20 mln euro rocznie.

Aktualnie Bawarczycy skonstruowali nową siatkę płac dla swoich graczy, gdzie nastąpił podział na cztery grupy. Najlepsi piłkarze mogą liczyć na zarobki rzędu (15 – 20 mln euro). Co ciekawe, Coman uważa, że zasługuje na takie pieniądze, natomiast zupełnie innego zdania są włodarze Bayernu.

W konsekwencji zespół z Monachium uznał, że nie będzie prowadził zbędnych dyskusji z przedstawicielem skrzydłowego. Stąd też padł pomysł, aby wystawić Comana na listę transferową i wysłuchać wszystkich ofert za 25-latka. Aktualnie usługi francuza przez portal “Transfermarkt” wyceniane są na około 65 mln euro. Coman rozegrał łącznie 39 spotkań w zeszłym sezonie, notując przy tym 15 asyst i osiem goli.

Bayern wytypował już następce Comana

Dobrze wiemy, że Bayern Monachium nie szasta pieniędzmi na rynku transferowym. Według doniesień Bruno Andrade, Bawarczycy mają już wytypowanego następce Comana. Jest nim Antony występujący w Ajaksie Amsterdam.

Negociação de Antony com Bayern depende da saída de Coman; Renovação do francês está num impasse; Brasileiro é um (antigo) pedido de Julian Nagelsmann https://t.co/qIRMYtvBB9 — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 29, 2021

Co ciekawe, już rok temu 21-latka próbował wykupić RB Lipsk. Transakcja nie doszła jednak do skutku, ale teraz jest szansa, że młody talent zagra w Bundeslidze. Zespół z Amsterdamu oczekuje około 30 mln euro za Brazylijczyka, co w przypadku sprzedaży Comana nie stanowiłoby większego problemu dla Bayernu Monachium.

