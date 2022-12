PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot ma za sobą znakomity mundial z reprezentacją w Francji i już pojawiło się kilku chętnych na jego transfer. Według Corriere dello Sport, Juventus zgodzi się sprzedać Francuza w styczniu za około 10-15 mln euro.

Kontrakt Rabiota z Juventusem wygasa w czerwcu przyszłego roku

Media twierdzą, że Stara Dama sprzeda Francuza zimą, by latem nie odszedł za darmo

Corriere dello Sport uważa, że bianconeri wyceniają swojego pomocnika na nieco ponad 10 mln euro

Rabiot odejdzie z Juve w styczniu?

Reprezentacja Francji nie zdołała obronić tytułu mistrza świata w Katarze. Mimo to Les Blues zaprezentowali się bardzo dobrze i sięgnęli po srebrne medale przegrywając w finale z Argentyną po rzutach karnych. Jedną z kluczowych postaci francuskiego zespołu był Adrien Rabiot.

Rabiot ma już tylko pół roku ważnego kontraktu z Juventusem i nie wiele wskazuje na to, by pomocnik zdecydował się go przedłużyć. Reprezentant Francji ma zbyt wysokie oczekiwania finansowe jak na możliwości Starej Damy, a ponadto sam zawodnik przyznał, że chciałby spróbować swoich sił w Premier League.

To sprawia, że włoskie media zaczęły spekulować na temat ewentualnego odejścia Adriena Rabiota z Juventusu już w styczniu. Corriere dello Sport uważa, że bianconeri będą gotowi sprzedać Francuza za nieco ponad dziesięć milionów euro. A wszystko po to, aby nie stracić latem swojego zawodnika za darmo.

27-latek przybył do Turynu jako wolny zawodnik z Paris Saint-Germain. Choć zazwyczaj jest zawodnikiem pierwszego składu to często krytykowany jest za słabą grę. Rabiot tak naprawdę zaistniał w Juventusie dopiero w obecnej kampanii, na rok przed końcem kontraktu.

