Juventus według najnowszych doniesień mediów może dojść do porozumienia z Manchesterem United w sprawie wymiany zawodników. Miałoby do niej dojść w trakcie najbliższej sesji transferowej. W grę wchodzą znane nazwiska.

Pogboom kosztem CR7 w Juve?

Juventus miałby pozyskać Paula Pogbę od Czerwonych Diabłów. Tym samym w końcu Stara Dama mogłaby pozyskać solidnego zawodnika do środka pola. Niestety dla kibiców Juve taki ruch mógłby skutkować utratą Cristiano Ronaldo. Portugalczyk miałby w ramach transakcji wrócić na Old Trafford.

Przyszłość 36-latka to ostatnio jeden z głównch tematów włoskich mediów. Słychać już było doniesienia, że Ronaldo może wrócić do Realu Madryt. Tymczasem teraz pojawiły się informacje, sugerujące, że realny jest powrót zawodnika do Premier League.

Przypomnijmy, że doniesienia związane z ewentualnym rozstaniem Ronaldo z Juventusu są następstwem odpadnięcia mistrzów Włoch z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Porto. Tym samym kolejny raz turyńskiej ekipie nie udała się próba podboju elitarnych rozgrywek z Portugalczykiem w składzie.

Jak bumerang wraca temat Milika

Tuttosport przekonuje na swoich łamach, że na dzisiaj szanse na to, że Ronaldo zostanie w klubie z Turynu, szacuje się na 75 procent. Gdyby został, to Juve ma podobno w planach uzupełnienie siły ofensywnej, a na celowniku Starej Damy wciąż mają znajdować się tacy zawodnicy jak: Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), czy Memphis Depay (Olympique Lyon).

Warto jednak nadmienić, że nie tylko napastnicy mają wzmocnić Starą Damę. Włoscy dziennikarze podają, że także druga linia może ulec modyfikacjom. Juventus jest podobno poważnie zainteresowany takimi zawodnikami jak Manuel Locatelli (Sassuolo), czy Jorginho (Chelsea).

Gdyby jednak Ronaldo rozstał się z Juve, to według La Gazzeta dello Sport turyński klub zdecydowałby się na bardziej znane nazwiska. Podobno wybór sterników Bianconerich miałby paść na wspominanego już Paula Pogbę (Manchester United) i Mauro Icardiego (Paris Saint-Germain).

Lista zawodników mogących wzmocnić turyńską drużynę liczy też takich zawodników jak: Moise Kean, czy Sergio Aguero. Pierwszy broni obecnie barw PSG na zasadzie wypożyczenia z Evertonu. Argentyńczykowi natomiast powoli wygasa kontrakt z Manchesterem City.