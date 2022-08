Pressfocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic nie radzi sobie w Chelsea. Sytuację Amerykanina obserwuje West Ham United, który zastanawia się na wykonaniem ruchu.

Jeszcze tego lata może dojść do interesującego transferu wewnątrz Premier League

Christian Pulisic jest w kontakcie z West Hamem United

W grę wchodziłoby prawdopodobnie wypożyczenie

Niewykluczony transfer wewnątrz Londynu

Chelsea tego lata może przebudować swoją ofensywę. Proces ten w zasadzie już się rozpoczął, ponieważ The Blues sprzedali Timo Wernera do Lipska. Wypożyczony do Interu Mediolan został zaś Romelu Lukaku. Obaj nie spełnili pokładanych w nim nadziei. Podobnie jak Christian Pulisic, którym interesuje się West Ham United.

Amerykanin kosztował Chelsea aż 64 miliony euro, ale jego występy kompletnie tego nie odzwierciedlały. 23-latek w żadnym momencie swojego pobytu w Londynie nie był ważnym punktem drużyny, dla której zagrał łącznie już 115 razy. Pulisic strzelił 25 goli oraz zaliczył 18 asyst. W minionym sezonie Amerykanin zmagał się przez kilka miesięcy z kontuzją. Nie zawsze był też podstawowym zawodnikiem.

W Londynie wiedzą, że Pulisic może się jeszcze odbudować. Dlatego Chelsea nie ma zamiaru rozstawać się definitywnie z Amerykaninem. W jego przypadku bardziej realne byłoby wypożyczenie. Niewykluczone, że próbę pozyskania 23-latka na takiej zasadzie podejmie West Ham United, który kontaktował się już w tej sprawie z piłkarzem. Ta ambitna transakcja byłaby korzystna dla każdej ze stron, ponieważ Pulisic w zespole Davida Moyesa zyskałby pewność siebie i rytm meczowy. West Ham United miałby jakościowe wzmocnienie, na czym w przyszłości skorzystałaby także Chelsea.

