Transferowy hit lata? Guirassy kuszony przez krezusów

fot. Ulrik Pedersen / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy niepewny przyszłości w Borussii Dortmund

Paris Saint-Germain to ekipa, która wciąż ma szanse na to, aby do mistrzostwa Francji dołożyć triumf w Lidze Mistrzów. Władze giganta natomiast myślami są już także przy letnim oknie transferowym. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał Bild.

Źródło twierdzi, że PSG jest poważnie zainteresowanie pozyskaniem Serhou Guirassy’ego. Tym samym przedstawiciel Ligue 1 dołączył do takich ekip jak: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United czy FC Barcelona, które też chcą mieć gracza u siebie. W każdym razie dla tych ekip klauzula odstępnego za zawodnika ma wynieść 70 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Ogólnie lista z konkretnie określoną kwotą za transfer piłkarza dotyczy też kilku innych klubów. W tym gronie są również Real Madryt czy Manchester City.

Nie brakuje jednak informacji, że Guirassy nie kwapi się do tego, aby zakończyć przygodę z BVB. Mimo że zwolennikiem takiego ruchu ma być trener Luis Enrique. Zawodnik trafił do ekipy z Signal Iduna Park latem minionego roku z VfB Stuttgart, czując się dobrze s Borussii.

W tej kampanii Guirassy rozegrał jak na razie w 44 spotkaniach. Strzelił w nich 33 goli i zaliczył w nich także sześć asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w sobotę przy okazji potyczki z Kiel. Starcie zaplanowane jest na godzinę 15:30. Aktualny kontrakt piłkarza z przedstawicielem ligi niemieckiej obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Raphinha na wylocie? FC Barcelona celuje w petardę z Serie A