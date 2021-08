Transferowy galimatias, czyli transfery gwiazd

Do zamknięcia letniego okna transferowego pozostał niespełna tydzień i wiele wskazuje na to, że czekają nas gorące dni. Wśród zawodników, którzy nadal mogą zmienić barwy klubowe od kilku dni wymieniani są Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Harry Kane czy nawet Robert Lewandowski.

Do końca letniego okna transferowego pozostał niespełna tydzień, a ze zmianą barw klubowych nadal łączonych jest kilku czołowych zawodników w Europie

Do tej pory największe wydatki na transfery poczyniły kluby angielskiej Premier League – Manchester City, Chelsea i Manchester United

Szanse na pobicie transferowego rekordu tego lata ma Real Madryt, który oferuje 160 milionów euro za Kyliana Mbappe

Transferowe rekordy letniego okna

Choć wiele klubów mocno odczuło pod względem finansowym skutki pandemii koronawirusa, trwające cały czas letnie okno transferowe jest jednym z ciekawszych w ostatnich latach. Głęboko do kieszeni sięgnęły przede wszystkim angielskie kluby – Manchester City i Chelsea wyłożyły niespełna 120 milionów euro odpowiednio na Jacka Grealisha i Romelu Lukaku. Manchester United za przekraczającą tę kwotę sumę sprowadził dwóch piłkarzy – Jadona Sancho i Raphaela Varane’a.

Do tej pory królem “polowania” bez wątpienia było jednak Paris Saint-Germain, które co prawda na zasadzie gotówkowego transferu pozyskało tylko Achrafa Hakimiego, ale wzmocniło skład także Georginio Wijnaldumem, Sergio Ramosem, Gianluigim Donnarummą oraz Lionelem Messim. Wspomniana czwórka dołączyła do francuskiego giganta na zasadzie wolnych transferów, ale ich sprowadzenie wiązało się z zaoferowaniem im ogromnych zarobków oraz kwot za samo podpisanie umowy.

Jeszcze niedawno wydawało się, że wszystko co najciekawsze podczas letniego okna transferowego już się wydarzyło. Rzeczywistość okazała się jednak inna i najbliższy tydzień będzie bardzo intensywny i gorący w biurach największych europejskich klubów. Wystarczy napisać, że według medialnych doniesień jeszcze latem kluby mogą zmienić tacy piłkarze jak Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo czy nawet Robert Lewandowski.

Messi wywołał efekt domina?

Dotychczas największym wydarzeniem letniego okna transferowego było odejście Lionela Messiego z Barcelony i jego przenosiny do Paris Saint-Germain. Władze klubu z Parc des Princes błyskawicznie zareagowały na niespodziewane rozstanie Argentyńczyka z katalońskim klubem i ściągnęły go do stolicy Francji. Paryżanie dysponują w tym momencie niezwykłą siłą ofensywną, którą poza Messim stanowią Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi czy Angel Di Maria. Czy lista ta będzie tak samo wyglądała po zamknięciu okna transferowego? Niekoniecznie.

W ostatni weekend we francuskich mediach pojawiły się nowe informacje dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe, którego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Celem PSG było jej przedłużenie, czym jednak do tej pory zainteresowany nie był sam 22-latek. Reprezentant Francji od dłuższego czasu jest łączony z Realem Madryt, ale jego przenosiny do stolicy Hiszpanii wydawały się nierealne. Nie tylko z powodu kwoty, którą trzeba byłoby za niego wyłożyć, ale także z faktu, że paryżanie nie chcieli słyszeć o jego odejściu.

Sytuację miało jednak zmienić niespodziewane pozyskanie przez PSG… Lionela Messiego. Według francuskich mediów władze francuskiego giganta zaczęły w ostatnich dniach poważnie rozważać możliwość sprzedaży Mbappe już teraz, co miało uruchomić alarm w Madrycie. Według hiszpańskiego El Chringuito władze Realu natychmiast przeszły do działania i do biura PSG miała trafić oferta opiewająca na 160 milionów euro. Ruch Królewskich i kwota zaoferowana przez nich miała być zaskoczeniem dla PSG, które według nieoficjalnych źródeł miało propozycję odrzucić. To jednak nie zamyka tematu i można spodziewać się, że najbliższe dni będą gorące na linii Madryt – Paryż.

PSG nie chce zostać z niczym

Nawet jeżeli PSG jest gotowe rozważyć sprzedaż Mbappe do Realu już teraz, to będzie chciało w jak największym stopniu zminimalizować skutki odejścia utalentowanego Francuza. To bowiem znacząco osłabiło siłę ofensywną drużyny. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w miejsce Mbappe na Parc des Princes zawita inny napastnik. Kto nim może być?

Aktualnie przewijają się przede wszystkim dwa nazwiska – Cristiano Ronaldo i… Robert Lewandowski. Portugalczyk z PSG łączony jest od dawna, ale sprawa jego przenosin z Turynu do Paryża miała upaść po finalizacji transferu Messiego. W ostatnich dniach jednak odżyła, co oczywiście jest związane ze spekulacjami dotyczącymi Mbappe. Paryżanie mają jednak poważnego konkurenta.

Ronaldo jest gotowy na opuszczenie Juventusu, a w temacie transferu Portugalczyka mocno działać zaczął jego menedżer Jorge Mendes. Swojego klienta zaoferował w ostatnich dniach przedstawicielom Manchesteru City. Warunki? Przede wszystkim 25 milionów euro odstępnego, co wydaje się kwotą niezbyt wygórowaną, choć należy również pamiętać o konieczności wypłacania ogromnego wynagrodzenia samemu piłkarzowi.

Nie ma wątpliwości, że klub z Etihad Stadium stać byłoby na sprowadzenie Ronaldo, ale celem numer jeden mistrzów Anglii pozostaje Harry Kane. Obywatele o kapitana reprezentacji Anglii zabiegają od dłuższego czasu, sam piłkarz również jest gotowy na zmianę otoczenia, ale na razie do pomysłu transferu nie udało się im przekonać Tottenhamu Hotspur. Prezes londyńskiego klubu Daniel Levy pozostaje nieugięty i na razie jego zdania nie przekonała nawet propozycja opiewająca na 150 milionów euro. W Manchesterze nie tracą jednak nadziei i wierzą, że w ostatnich dniach okna transferowego uda dopiąć się wyczekiwaną przez nich transakcję, choć z koniecznością pozostania w Tottenhamie coraz bardziej godzi się sam Kane. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował nawet informacje, że pozostanie w zespole Kogutów na kolejny sezon, zapewniając jednocześnie, że da z siebie wszystko. Czy w takiej sytuacji opcja “Ronaldo” jest możliwa?

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Lewandowski – transfer czy gra na nowy kontrakt?

Robert Lewandowski zapisał się już w historii Bayernu, ale nie oznacza to, że pozostanie w bawarskim klubie do końca kariery. Reprezentant Polski w Monachium co prawda nie na co narzekać, ale w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiły się sygnały, że chciałby spróbować nowego wyzwania. Ostatnie wydarzenia na rynku transferowym pobudziły również do pracy menedżera Polaka – Piniego Zahaviego.

Nazwisko Lewandowskiego pojawia się ostatnio w kontekście PSG, a spekulacje na ten temat jeszcze wzrosły po informacji, jakoby Zahavi miał spotkać się z przedstawicielami francuskiego klubu. Według Bilda spotkanie miało dotyczyć przyszłości i kontraktu Neymara, co może jednak wydawać się dziwne, biorąc pod uwagę, że Brazylijczyk w maju podpisał nową umowę z klubem. Nazwisko Lewandowskiego w rozmowach obu stron naturalnie również się pojawia, ale niewykluczone, że jest to menedżera gra na przedłużenie dotychczasowej umowy z Bayernem. Obecny kontrakt 33-letniego Lewandowskiego wygasa za dwa lata, a do tej pory klub z Allianz Arena nie poczynił żadnych kroków w sprawie jego przedłużenia.

Informacje o zainteresowaniu ze strony PSG i pierwszych rozmowach być może mają zmotywować władze Bayernu do podjęcia konkretnych kroków w celu zatrzymania Lewandowskiego. Analizując sytuację monachijskiego klubu trudno spodziewać się, aby wydał on zgodę na odejście swojego najlepszego zawodnika w końcówce okna transferowego, bez sprowadzenia odpowiedniego następcy.

W biurach Bayernu z pewnością myślą już jednak co będzie “po Lewandowskim”. Z ust przedstawicieli bawarskiego klubu coraz częściej można usłyszeć słowa sugerujące, że następcą Polaka na Allianz Arena może zostać Erling Haaland. Transfer norweskiego snajpera tego lata jest raczej wykluczony, ale w przyszłym roku czekać nas będzie prawdziwy wyścig o jego pozyskanie. W czerwcu 2022 roku wejdzie bowiem w życie klauzula pozwalającego Haalandowi na odejście z Borussii Dortmund za 75 milionów euro, co biorąc pod uwagę umiejętności zawodnika oraz sytuację na transferowym rynku, będzie wielką okazją. Wśród klubów, które staną w szranki prawdopodobnie znajdzie się Bayern, ale nie oznacza to, że będzie faworytem tej rywalizacji. O ile Bawarczycy mogą zaoferować Norwegowi bardzo dobre warunki do dalszego rozwoju, to na przeszkodzie mogą stanąć kwestie finansowe. Bayern może nie być w stanie zagwarantować Haalandowi równie wysokiego wynagrodzenia, jak inni europejscy giganci.