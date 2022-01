PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Menedżer Tottenhamu Hotspur Antonio Conte przyznał niedawno, że styczeń będzie intensywnym okresem w klubie. Klub chce dokonać wzmocnień drużyny przed drugą częścią sezonu. W tym kontekście sensacyjne wieści napływają z Hiszpanii, gdzie tamtejsze media informują o zainteresowaniu Tottenhamu Antoine’m Griezmannem.

Tottenham Hotspur ma duże ambicje przed drugą częścią sezonu

Menedżer Kogutów Antonio Conte chciałby wzmocnić swoją drużynę podczas styczniowego okna transferowego

Sensacyjnym kandydatem do przenosin do Londynu jest mistrz świata z reprezentacją Francji

Griezmann zagra w Premier League?

Antoine Griezmann latem wrócił do Atletico Madryt, w którym obecnie występuje na zasadzie wypożyczenia. Klub z Wanda Metropolitano nie tylko posiada prawo do przedłużenia umowy wypożyczenia na kolejny sezon, ale ma także obowiązek późniejszego wykupu Francuza. Niewykluczone jednak, że do tego nie dojdzie, bowiem już wkrótce do Hiszpanii może trafić oferta ze strony Tottenhamu. Reprezentanta Francji chętnie w swoim zespole widziałby menedżer Antonio Conte.

Według informacji przekazanych przez Fichajes, Tottenham Hotspur poważnie rozważa sięgnięcie po doświadczonego Francuza, a kwota ewentualnego transferu mogłaby opiewać na 40 milionów funtów. Griezmann miałby pomóc drużynie prowadzonej przez Antonio Conte do sukcesów w obecnym sezonie. Włoski szkoleniowiec nie tylko poprowadził swoją drużynę do półfinału Carabao Cup, ale jest ona niepokonana w Premier League od czasu przejęcia przez niego zespołu 2 listopada.

Conte nie ma wątpliwości, że drużyna potrzebuje wzmocnień, jeżeli chce skutecznie walczyć o miejsce premiowane występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Griezmann byłby niewątpliwie wzmocnieniem ofensywy Kogutów i wsparciem dla Harry’ego Kane’a. W obecnym sezonie Francuz w barwach Atletico zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty w 21 spotkaniach.

Tottenham zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League.

Zobacz także: Tottenham gotowy oddać zawodników za Kulusevskiego