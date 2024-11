Tottenham zainteresowany gwiazdą Milanu. Klub poszukuje pomocnika

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Tijjani Reijnders może trafić do Premier League

Tottenham poszukuje na rynku transferowym pomocnika, który mógłby wskoczyć do ich podstawowego składu. Spurs wykazują zainteresowanie 26-letnim Tijjanim Reijndersem z AC Milan, choć transfer Holendra w styczniu jest mało prawdopodobny.

Jeśli Tottenham zdecyduje się na transfer, będą musieli najprawdopodobniej poczekać do lata. Milan nie chce go puścić, ponieważ Reijnders jest kluczowym zawodnikiem zespołu Paulo Fonseci.

Tottenham szuka również innych opcji na zimowe okienko, by wzmocnić swoje szanse do zakończenia sezonu na pozycji dającej awans do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Ange Postecoglou ma obecnie do dyspozycji Pape Matar Sarra, Yvesa Bissoumę i Rodrigo Bentancura, którzy grają za Maddisonem i Kulusevskim.

Z kolei młodzi zawodnicy tacy jak Lucas Bergvall i Archie Gray uznawani są za zbyt mało doświadczonych, aby regularnie grać w podstawowej jedenastce. Dotychczas byli wykorzystywani sporadycznie.

To skłoniło zespół północnego Londynu do rozważenia transferu, który mógłby podnieść poziom drużyny.

Grecki szkoleniowiec często eksperymentował z różnymi opcjami w pomocy. Mimo ostatniej wygranej 4:1 z Aston Villą brak stabilnego środka pola sprawia, że Tottenham chciałby wzmocnić linię pomocy.

W obecnym sezonie Tijjani Reijnders wystąpił w 12. spotkaniach w których strzelił 3 bramki i zanotował 2 asysty.

