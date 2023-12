Imago / Michael Baucher Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo znajduje się na szczycie listy życzeń Tottenhamu oraz Manchesteru United

Spurs chcą wykorzystać zmianę właściciela w Manchesterze i rozpoczną niebawem rozmowy z klubem obrońcy

W kręgu zainteresowań Tottenhamu znajdują się również Ben Godfrey, Lloyd Kelly oraz Radu Dragusin

Tottenham wykazał się sprytem w walce o obrońcę

Tottenham wyczekał do ostatniego momentu, aby rozpocząć negocjację ws. transferu Jean-Claira Todibo. Francuzem zainteresowany był również Manchester United, lecz aktualnie w klubie z Old Trafford trwa zmiana właściciela. Ten fakt, póki co utrudnia działania na rynku transferowym. Według doniesień “TeamTealk” Spurs planują wykorzystać zamieszanie w obozie Czerwonych Diabłów i lada moment rozpoczną rozmowy z Niceą na temat transferu środkowego obrońcy.

23-latek znajduje się wysoko na liście potencjalnych wzmocnień Tottenhamu. Szkoleniowiec drużyny Ange Postecoglu nie ukrywał w rozmowach z dziennikarzami, że zimą do Londynu trafi nowy obrońca. Wiele wskazuje, że może nim być właśnie Todibo. Poza stoperem Nicei w orbicie zainteresowań klubu pozostają wciąż Radu Dragusin z Genoi, Ben Godfrey z Evertonu oraz Lloyd Kelly z Bournemouth.

Jean-Clair Todibo w tym sezonie zagrał w 14 meczach Ligue 1, w których zaliczył jedną asystę. Jego zespół zajmuje 2. miejsce w lidze. Do lidera Paris Saint-Germain traci tylko 5 punktów.

