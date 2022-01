PressFocus Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

Newcastle United usiłuje sprowadzić Diego Carlosa z Sevilli. Tottenham spróbuje przekonać Andaluzyjczyków, oferując im usługi byłego gracza Realu Betis – Giovaniego Lo Celso. Koguty również zagięły bowiem parol na brazylijskiego stopera.

Diego Carlos w tym tygodniu może jeszcze trafić do Premier League

O jego usługi stara się Newcastle, choć dotychczas Andaluzyjczycy odrzucali propozycje Srok

Do gry wkroczył też Tottenham. Spurs chcą przekonać Sevillę, proponując byłego gracza Betisu – Giovaniego Lo Celso

Były gracz Betisu przekona Sevillę do sprzedaży Carlosa?

Wygląda na to, że Diego Carlos jednak może tej zimy opuścić ciepłą Sewillę. Ostatnio jasne się stało, że o Brazylijczyka mocno stara się Newcastle United. Sroki oferowały hiszpańskiej drużynie około 30 milionów euro. Monchi nie chciał o tym słyszeć; oczekiwał za swojego środkowego obrońcę niemal dwa razy tyle. Wydawało się zatem, że temat jego przenosin do Premier League upadł. Sky Sports przekonuje jednak, że do gry wkroczył Tottenham.

Spurs również poszukują wzmocnień pośród stoperów. Diego Carlos wygląda na gracza skrojonego pod angielską ekstraklasę: silny fizycznie, szybki, w dodatku z doświadczeniem na najwyższym poziomie. Koguty nie zamierzają jednak płacić za 28-latka 60 milionów euro. Fabio Paratici liczy, że zbije cenę jednym ze swoich pomocników. Trzeba przyznać, że jeśli ta operacja doszłaby do skutku, byłaby dość kontrowersyjna. Mowa bowiem o Giovanim Lo Celso. Argentyńczyk na przestrzeni kilku lat rozegrał aż 45 spotkań dla największego rywala Sevilli – Realu Betis. 25-latek to reprezentant Argentyny, wyceniany przez portal Transfermarkt na 22 miliony euro. Tak kreatywny pomocnik z pewnością przydałby się Andaluzyjczykom. Ostatnio jednak Monchi postawił sprawę jasno: nie chciał sprzedać Carlosa tak późno, bo nie zdążyłby ze znalezieniem odpowiedniego następcy. Jeżeli dyrektor sportowy nie zmieni zdania, propozycja Tottenhamu go nie przekona.

Lo Celso rozegrał w tym sezonie 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował gola i dwie asysty.

