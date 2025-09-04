Tottenham wróci po gwiazdę Manchesteru City. Latem się nie udało

Tottenham zabiegał latem o transfer Savinho z Manchesteru City. Ten ruch nie doszedł do skutku, ale Koguty mają wrócić po niego zimą - twierdzi "TBR Football".

Savinho celem Tottenhamu. Temat wróci zimą

Manchester City latem otworzył się na możliwość rozstania z Savinho. Brazylijczyk nie jest pierwszym wyborem w drużynie Pepa Guardioli, stąd pojawił się temat jego wyprowadzki z Etihad Stadium. W tym samym czasie Obywatele poważnie interesowali się pozyskaniem Rodrygo, który nie był pewny pozostania w Realu Madryt. Ostatecznie gwiazdor Królewskich zdecydował się zostać w klubie, więc Savinho również nie zmienił otoczenia. Pod koniec letniego okienka mocno zabiegał o niego Tottenham.

Koguty liczyły na transfer gwiazdora Manchesteru City. Ten ruch się nie powiódł, więc wzmocniły ofensywę Xavim Simonsem oraz Randalem Kolo Muanim. Choć kadra wydaje się być kompletna, temat Savinho w Londynie definitywnie nie upadł. „TBR Football” ujawnia, że Tottenham zamierza wrócił po skrzydłowego podczas zimowego okienka. Jest przygotowany, aby wznowić rozmowy z Manchesterem City.

Wiele zależy od tego, jak w najbliższych miesiącach Guardiola będzie się zachowywał względem 21-latka. W tym sezonie Savinho jeszcze nie zagrał, a ostatni raz przebywał na boisku przy okazji Klubowych Mistrzostw Świata. Sam gwiazdor był otwarty na przeprowadzkę do Tottenhamu, gdyż ma świadomość, że w Manchesterze City może mieć problemy z regularną grą.