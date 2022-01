Pressfocus Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski może opuścić Juventus w zimowym oknie transferowym. Sprowadzić Szweda w swoje szeregi chce Tottenham. Trwają negocjacje miedzy klubami.

Tottenham stara się o wzmocnienie ofensywny pod koniec okna transferowego

Do Londynu może trafić Dejan Kulusevski

Juventus jest otwarty na odejście Szweda

Juventus stawia warunek

Gdy jakiś czas temu poważnej kontuzji doznał Federico Chiesa, wydawało się, że Dejan Kulusevski skorzysta na tej sytuacji i będzie podstawowym graczem u Massimiliano Allegriego. Tymczasem Juventus sprowadza Dusana Vlahovicia i Szwed stał się zbędny.

Turyńczycy są otwarci na odejście Kulusevskiego, który w tym sezonie na boisku przebywał przez niecałe tysiąc minut. W tym czasie strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Szwed rzekomo został zaoferowany Milanowi. Najnowsza oferta za 21-latka nadeszła jednak z Premier League.

Kulusevskiego w swoich szeregach chce mieć Tottenham. Jest to spowodowane niepowodzeniami londyńczyków. Koguty dążyły do pozyskania Adamy Traore, lecz ten dołączy prawdopodobnie do Barcelony. Z kolei Luis Diaz zamiast Tottenhamu woli Liverpool.

Co może sprawić, że Kulusevski przeniesie się do Tottenhamu? Jednym z najważniejszych argumentów to dyrektor sportowy londyńczyków, czyli Fabio Paratici. To on sprowadził Szweda do Juventusu. Teraz losy obu panów znów mogą się połączyć. Londyńczycy chcą wypożyczyć 21-latka. Turyńczycy chce zawrzeć w umowie obowiązek wykupu dla angielskiej ekipy. Negocjacje między klubami trwają.

Czytaj także: Emerytura wzywa? Claudio Ranieri nie ma pomysłu na futbol