Tottenham nadal stara się o kupno Nicolo Zaniolo. Koguty zaoferowały AS Roma wypożyczenie z obowiązkiem wykupu za 25 milionów euro. Tymczasem Giallorossi oczekują za reprezentanta Włoch dwukrotnie wyższej kwoty.

Tottenham już dokonał kilku sporych transferów. Do Londynu trafili choćby Richarlison czy Yves Bissouma. Łącznie Antonio Conte dostał już od Daniela Levy’ego sześciu piłkarzy. Marzy mu się jeszcze jeden. Mowa tu o wielkiej nadziei AS Roma, czyli o Nicolo Zaniolo.

Włoski trener widzi w swoim rodaku idealne uzupełnienie kadry Spurs. Klub wydał już jednak sporo w trwającym okienku transferowym. Ich pierwsza oferta obejmowała roczne wypożyczenie z obowiązkiem wykupu za 25 milionów euro. Takie warunki nijak mają się do wymagań Giallorossich. Rzymianie chcą zarobić na swoim pomocniku około 50 milionów euro.

Conte z pewnością będzie naciskał, by 23-latek jak najszybciej zawitał na Tottenham Hotspur Stadium. Do zamknięcia okienka pozostały trzy tygodnie, ale im szybciej zawodnik trafi do nowego zespołu, tym szybciej się zaaklimatyzuje.

Zaniolo w minionym sezonie rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i dziewięć asyst. Pomocnik był jednym z filarów drużyny, która sięgnęła po pierwsze europejskie trofeum w historii Romy – puchar Ligi Konferencji.

