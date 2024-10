Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Napastnik Bournemouth obserwowany przez Tottenham

Antoine Semenyo, Ghańczyk grający w Bournemouth, zaczął przyciągać uwagę największych drużyn w Europie po swoich znakomitych występach w Premier League. W 2023 roku został podpisany za kwotę bliską 10 milionów euro.

Tottenham jest jednym z klubów, które są zainteresowane jego usługami. Dzięki swojej umiejętności zdobywania bramek i szybkości Semenyo okazał się kluczowym graczem w ataku Bournemouth.

W sezonie 2023/2024 prawy napastnik zagrał swój pierwszy cały sezon w angielskiej elicie. W 33. spotkania zanotował osiem goli, czym udowodnił, że potrafi przystosować się do wysokich wymagań Premier League.

Na początku obecnego sezonu w 6. kolejkach strzelił już trzy gole. Jego styl gry, charakteryzujący się siłą fizyczną, a także instynkt zdobywania bramek, zwrócił uwagę najlepszych klubów Premier League. Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, jeśli w kolejnych miesiącach jego wartość rynkowa znacznie wzrośnie.

Według źródeł blisko związanych z Tottenhamem, klub wykazał zainteresowanie młodym napastnikiem, postrzegając go jako idealną opcję do wzmocnienia ataku na sezon 2025. Spurs byliby skłonni zapłacić za niego około 40 milionów euro, co czterokrotnie przewyższa kwotę, jaką Bournemouth zapłaciło za niego niecałe dwa lata temu Bristol City – klubowi na co dzień grającemu w rozgrywkach Championship.

