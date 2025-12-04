Tottenham Hotspur rozważa transfer obrońcy. Klub przygotowuje ofertę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Brighton może stracić filar defensywy. Tottenham szykuje ofertę za holenderskiego obrońcę

Tottenham Hotspur rozważa transfer Jana Paula van Hecke i jest gotów przygotować ofertę sięgającą nawet 40 milionów funtów za środkowego obrońcę Brighton & Hove Albion. Zbliżające się zimowe okno transferowe staje się dla Tottenhamu kluczowym momentem. Drużyna Thomasa Franka od miesięcy boryka się z problemami kadrowymi na środku obrony. Nic więc dziwnego, że klub pilnie szuka stopera, który może od razu wskoczyć do pierwszego składu.

Van Hecke idealnie spełnia kryteria Spurs. To obrońca agresywny, pewny w pojedynkach i bardzo dobrze radzący sobie z wyprowadzaniem piłki. Mimo tego sytuacja transferowa nie jest prosta. Brighton słynie z twardej polityki i niechętnie sprzedaje kluczowych piłkarzy w trakcie sezonu, szczególnie gdy walczy o wysokie miejsca w tabeli.

Holender ma jeszcze 18 miesięcy obowiązującego kontraktu, a rozmowy o jego przedłużeniu utknęły w martwym punkcie. Według wcześniejszych doniesień zawodnik nie spieszy się z podpisaniem nowej umowy, co może skłonić Brighton do sprzedaży, ale dopiero latem przyszłego roku.

Na ten moment Mewy skupiają się na utrzymaniu stabilności defensywy, dlatego ewentualny transfer van Hecke w styczniu wydaje się mało realny, choć Tottenham z pewnością nie zamierza rezygnować z walki o sprowadzenie Holendra. W trakcie tego sezonu 25-latek zdobył trzy bramki w 16 występach.