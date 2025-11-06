Tottenham Hotspur chce gwiazdę Serie A. Klub rozpocznie rozmowy

Tottenham Hotspur jest poważnie zainteresowany Ademolą Lookmanem z Atalanty Bergamo - informuje portal "TEAMtalk". Transfer Nigeryjczyka może zostać sfinalizowany już w styczniowym oknie transferowym.

Ademola Lookman w kręgu zainteresowań Tottenhamu

Tottenham Hotspur wciąż szuka wzmocnień ofensywy przed drugą częścią sezonu. Zespół Thomasa Franka zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli Premier League, a po efektownym zwycięstwie nad FC Kopenhaga (4:0) w Lidze Mistrzów utrzymuje solidną 10. pozycję w fazie ligowej.

Według informacji portalu „TeamTalk”, Tottenham ponownie włączył się do walki o sprowadzenie Ademoli Lookmana z Atalanty Bergamo. Klub z północnego Londynu planuje powrót do rozmów w styczniowym oknie transferowym, po tym jak latem jego oferta została odrzucona przez włoski zespół. Sprawa nabrała tempa po środowym meczu Ligi Mistrzów w Marsylii, w trakcie którego doszło do spięcia między Lookmanem a trenerem Atalanty, Ivanem Juriciem.

Do incydentu doszło w 75. minucie spotkania, gdy Lookman został zmieniony przez Yunusa Musaha. 28-letni napastnik wyraźnie nie był zadowolony z decyzji szkoleniowca, a kamery uchwyciły moment, w którym Jurić chwycił zawodnika za ramię. Były gracz Evertonu i RB Lipsk wyglądał na zaskoczonego reakcją trenera.

Relacje zawodnika z Juriciem miały znacząco się pogorszyć, co może otworzyć drogę do jego zimowego odejścia z Bergamo. Atalanta nie zamierza zgodzić się na kolejne wypożyczenie Lookmana. Klub będzie oczekiwał oferty transferu definitywnego, podobnie jak w letnim oknie. Cena za Nigeryjczyka ma wynieść około 25-30 milionów euro.

Warto dodać, że Bayern Monachium również interesował się zawodnikiem w ostatnim oknie transferowym, jednak ostatecznie nie złożył formalnej oferty. Obecne zamieszanie wokół zawodnika może jednak sprawić, że jego nazwisko znów pojawi się na listach życzeń największych klubów w Europie.

